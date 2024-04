posavje

50 let delovanja / Okrogel jubilej Vrtca Ciciban

6.4.2024 | 11:00 | M. K.

Foto: Občina Sevnica

Sevnica - V Vrtcu Ciciban Sevnica so s priložnostim dogodkom te dni obeležili 50 let delovanja. V Centralnem vrtcu v Sevnici so otroke in njihove starše zabavali Pika Nogavička, Rdeča Kapica in Kekec, junaki iz pravljic, po katerih so poimenovane enote vrtca.

Zbrane so pozdravili ravnateljica Vrtca Ciciban Sevnica Tanja Sorčan, podžupan Občine Sevnica Janez Kukec in predsednik sveta staršev Denis Revinšek.

Prireditev se je nadaljevala v igralnicah in skupnih prostorih vrtca, kjer so lahko otroci skupaj s starši ustvarjali v različnih ustvarjalnih delavnicah, potovali v svet pravljic in lutk, prepevali ljudske pesmi in plesali ljudske plese, se preizkusili v gibalnih aktivnostih, spoznali in zaplesali s folklorno skupino Spomin.

Predstavile so se vse enote Vrtca Ciciban Sevnica, ki predšolsko vzgojo opravlja v Centralnem vrtcu, v enoti Kekec pri OŠ Sava Kladnika Sevnica, v enoti Panorama v Boštanju ter v sklopu podružničnih šol v Loki in na Studencu.

Praznovanje 50. obletnice ustanovitve so zaključili v športni igralnici s pesmima Pobelelo pole in Vse najboljše.

Kot so sporočili z Občline Sevnica, v šolskem letu 2023/2024 Vrtec Ciciban Sevnica obiskuje 511 malčkov. V okviru vseh enot deluje 30 oddelkov. V preteklem obdobju je Občina Sevnica, kot sporoča, namenila veliko pozornosti zagotavljanju ustreznega standarda za izvajanje programov predšolske vzgoje. Centralni vrtec je bil večkrat dograjen, z zadnjo posodobitvijo leta 2021 je pridobil dodatne tri nove igralnice, nove sanitarije, prostore za zaposlene in veliko teraso, ki jo z veseljem uporabljajo v toplejših mesecih. V tem letu je občina uredila tudi nov vrtec v objektu Panorama v Boštanju, ki je v letu 2023 prav tako pridobil tri nove igralnice.

Programi predšolskega varstva v sevniški občini delujejo na osmih lokacijah. Delež otrok, vključenih v vrtce, narašča. Če je bila pred desetletjem vključenost vseh predšolskih otrok v občini Sevnica v vrtce okrog 65-odstotna, ta odstotek sedaj znaša okrog 90 odstotkov, s čimer se vse bolj približujejo nacionalnemu cilju deleža v vrtce vključenih otrok, ki znaša 95 odstotkov, so še sporočili s sevniške občine.

