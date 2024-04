kronika

Črna kronika / Eden prehiter, drugi zadrogiran

5.4.2024 | 12:30 | M. K.

Sinoči nekaj pred 22. uro se je, kot smo že poročali, zgodila prometna nesreča na cesti Novo mesto - Metlika, pri naselju Jugorje pri Metliki. Policisti PP Metlika so opravili ogled in ugotovili, da je 20-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Povzročitelj nesreče in mladoletni potnik sta se lažje poškodovala, oskrbeli so ju v bolnišnici. Policisti bodo 20-letnemu vozniku zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Vozil zadrogiran

Policisti PP Črnomelj so včeraj okoli 8.30 v Ručetni vasi zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. Med postopkom so ugotovili, da 37-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili hitri test, ki je prisotnost drog potrdil. Opravljanje strokovnega pregleda je kršitelj odklonil. Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlom

V Lokvah na območju PP Črnomelj je v noči na četrtek nekdo vlomil v garažo stanovanjske hiše in ukradel tri motorne žage znamke Stihl in motorno žago znamke Husqvarna. Lastnika je oškodoval za 2.000 evrov.

Prijeli tihotapca in migrante

V minuli noči so policisti na Obrežju kontrolirali voznika kombija hrvaških registrskih oznak. 28-letni državljan Ukrajine je prevažal 13 državljanov Iraka, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Tihotapcu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Loče, Obrežje, Brezje pri Veliki Dolini, Jesenice) prijeli 26 državljanov Sirije, devet Rusije, pet državljanov Nepala in Indije, štiri Afganistana, dva državljana Kameruna, Maroka in Palestine in po enega državljana Konga, Irana, Šrilanke, Sierra Leone in Bangladeša. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Paunoviči, Žuniči) so prijeli šest državljanov Sirije, štiri iz Maroka in enega iz Alžirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 81. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 204 klice. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in osem nesreč z gmotno škodo. V Črnomlju so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj