Gasili mimoidoči / Avto po trku v drevo zagorel

5.4.2024 | 07:00 | M. K.

Sinoči ob 21.53 je na cesti Metlika-Novo mesto pri naselju Dole, občina Metlika, osebno vozilo zapeljalo s ceste. Iz vozila naj bi se v predelu motorja močno kadilo. Gasilci PGD Metlika in Suhor so ob prihodu ugotovili, da je ob trku vozila v drevo prišlo do manjšega požara, ki so ga pogasili ostali udeleženci v prometu, še pred njihovim prihodom. Voznik in sopotnik sta se pravočasno umaknila iz vozila.

Gasilci so zavarovali kraj dogodka, razsvetljevali okolico, izvedli pregled vozila s termo kamero, odklopili akumulator, pomagali policistom in avtovleki. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so voznika in sopotnika pregledali in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Na kraj so bili napoteni tudi gasilci PGD Črnomelj, vendar dodatna pomoč ni bila potrebna.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGATUŠ na izvodu MEHANIK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOČKA 1,

- od 10:35 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANJA VAS,

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATNIK VODOVOD PRI ČRMOŠNJICAH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU, izvod 4. S.O. KRIŽIŠČE,

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS, TP CEROVEC PRI BIRČNI VASI, TP BIRČNA VAS, TP UŠIVEC,

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJA VAS, izvod 1. LEVO OD TP.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA,

- od 7:30 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI PREKOPI, TP HUDOROVIČ, TP ZAMEŠKO, TP MRŠEČA VAS, TP HRVAŠKI BROD.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolicona območju TP Bogneča vas med 8:00 in 13:00,na območju TP Sela Hom in Malo Selo pa med 13:00 in 14:30 uro.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto na območju TP Trška gora, nizkonapetostno omrežje – Proti Lavrinšku med 8:00 in 13:00 uro; na območju TP Hrastje, nizkonapetostno omrežje – Do ceste in preko ceste med 8:00 in 14:00 uro; na področju Krško z okolico na območju TP Križe, nizkonapetostno omrežje – Proti Velikemu Dolu med 8:00 in 12:00 uro.

