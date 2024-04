kronika

Čez noč / Z ograjenega pašnika izginile štiri ovce

4.4.2024 | 11:40 | M. K.

Današnje poročilo Policijske uprave Novo mesto o včerajšnjem delu policistov ni prav obsežno. Največ podrobnosti navajajo v rubriki ''Vlomi in tatvine'', ki jo začenjajo v Koroški vasi - tam je namreč nekdo z ograjenega pašnika ukradel štiri ovce.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Na območju Črnomlja je med 2. 4. in 3. 4. neznanec vlomil v paketomat. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Na parkirnem prostoru na Šegovi ulici v Novem mestu je včeraj med 10. in 19. uro nekdo iz odklenjenega avtomobila izmaknil športna oblačila in obutev. Lastnika je oškodoval za okoli 350 evrov.

V Dobruški vasi pa je med 13. in 23. uro neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, povzročil je le škodo na oknu.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Loče, Laze, Obrežje, Rakovec, Trnje, Sela pri Dobovi) včeraj prijeli 19 državljanov Nepala, 17 Indije, sedem Maroka, pet iz Rusije, štiri državljane Alžirije in Kameruna, tri državljane Sirije, državljana Nigerije in Gane. Na območju PP Črnomelj (Vinica) so prijeli štiri državljane Egipta.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 66 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 150 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

