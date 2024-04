družabno

V ritmu pozitive / Že več kot sto tisoč poslušalcev

4.4.2024 | 09:00 | N. R.

Pridružite se visokim vibracijam pozitivne energije, ki se prenašajo z novim radijskim programom “V ritmu pozitive” na radiu Celje in se širijo tudi na dolenjsko preko valov radia Krka. Svež in predvsem zabaven popoldanski šov s svojo dinamiko dvigne razpoloženje v trenutku.

“V ritmu pozitive” se poleg fantastične glasbe še informira, izobražuje a tudi osrečuje in povezuje poslušalce različnih generacij in interesov. Gre za gibanje kateremu se je pridružilo že več kot sto tisoč poslušalcev, ki so vsak dan del programa in aktivno sodelujejo v kvizih ter nagradnih igrah. Vsakodnevno na telefonsko številko 041 309 300 pokličejo in pišejo tudi poslušalci iz Novega Mesta, Krškega, Metlike, Šentjerneja, Črnomlja, Grosuplja … se pridružijo debati in zaupajo svoje recepte za življenje v ritmu pozitive.

Odlično energijo v radijski eter oddajajo: profesionalen in izkušen voditelj Jure Ličen, ki velja za radijsko legendo. Zabaven in prisrčen mlad umetnik oz. igralec Rok Kreže ter ekonomistka, pevka in animatorka Nuša Rojs.

V ritmu pozitive so tudi uradni profili na facebooku, instagramu in tik – toku, kjer jih lahko spremljate, komentirate in pišete ter sledite vsem objavam, da se pozitivna energija širi na vse možne načine in je nikoli ne zmanjka.

‹ nazaj