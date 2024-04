šport

Zmaga z grenkim priokusom / Tudi okrnjena Krka boljša od Šentjurja

4.4.2024 | 08:00

Košarkarji Krke so v 24. krogu lige Nova KBM premagali Šentjur z 98:79 (31:19, 51:34, 76:59).

Foto: FB KK Šentjur

* Dvorana Hruševec, gledalcev 100, sodniki: Pipan (Cerklje na Gorenjskem), Palčič (Postojna), Gostiša (Log pri Brezovici).

* Šentjur: Jurič 9 (1:2), Durnik 12 (6:6), Glavan 9 (1:1), Čevizović 3, Belko 6, Zupan 11 (1:1), Benić 3, Iyiola 16 (4:4), Lapornik 10 (2:3).

* Krka: Planinić 21 (5:7), Stergar 15 (4:4), Bobnar 5, Bačvić 3, Cerkvenik 27 (3:4), Hostnik 2 (0:1), Jurković 3 (1:2), Špan 11, Škedelj 11 (1:2).

* Prosti meti: Šentjur 15:17, Krka 14:20.

* Met za tri točke: Šentjur 10:32 (Belko, Zupan 2, Lapornik 2, Glavan 2, Čevizović, Benić), Krka 12:22 (Cerkvenik 4, Špan 3, Planinić 2, Stergar, Bobnar, Bačvić).

* Osebne napake: Šentjur 24, Krka 23.

* Pet osebnih: Durnik (35.).

Krka je dosegla jubilejno dvajseto zmago v sezoni in ostaja na vrhu razpredelnice lige Nova KBM. Uspeh je skazila poškodba Marka Radovanovića, ki si je poškodoval koleno na začetku druge četrtine in nato ni več stopil na parket. Predčasno je tekmo v zadnji četrtini zaradi udarca v glavo končal tudi Robert Jurković.

Za Novomeščane je poškodba 208 centimetrov Radovanovića hud udarec pred odločilnimi tekmami v regionalnem tekmovanju in državnem prvenstvu, saj je sezono zaradi operacije kolena najverjetneje že zaključil Jurij Macura (211 cm).

Tudi z okrnjenim kadrom je bila Krka prepričljivo boljša od Šentjurja, ki je doživel peti poraz na zadnjih šestih tekmah. Že do odmora si je priigrala dovolj visoko prednost za miren drugi polčas.

Skoraj polovico vseh točk Krke sta dosegla Miha Cerkvenik (27 točk, trojke 4:5, indeks 38) in Darko Planinić (21 točk, met iz igre 7:8), pri domačih pa je bil najbolj razpoložen Abayomi Iyiola s 16 točkami in 12 skoki.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Sicer smo zmagali, a nam je ta tekma prinesla veliko dodatnih skrbi. Radovanović ima, kot kaže, poškodovano križno vez in je že končal s sezono, poškodoval se je tudi Jurković. Ne vem, ali nam za zmaga sploh kaj pomeni, glede na to, da v soboto igramo eno odločilnih tekem sezone in se nam je sedaj to zgodilo. Moral bi biti zadovoljen z zmago, a so misli sedaj čisto drugje. Čestitam igralcem za zmago, mislim, da je bila zaslužena. Želeli smo izkoristiti tekmo, porazdeliti minutažo in določene stvari potrenirati pred odhodom v Čačak, a se je obrnilo drugače. Upam, da se vseeno nekako sestavimo, domačim pa želim vse dobro v nadaljevanju sezone.«

Krkaši bodo v prihodnjem krogu v sredo, 17. 4., gostili Triglav iz Kranja, že v soboto, 6. 4., ob 19.00 pa jih čaka zadnja tekma v ABA ligi, ko bodo poskušali premagati Borac v Čačku in s tem mogoče osvojiti predzadnje mesto v ligi.

