družabno

Posebno doživetje / Navdušeni nad Kubo

4.4.2024 | 17:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: CubaMe

Udeleženci prvega potepa po Cubi z Barbaro

CubaMe, nova dolenjska turistična agencija, ki jo je odprla dolgoletna zaljubljenka v Kubo Barbara Barbič, je pred dnevi s tega karibskega otoka domov pripeljala prvo skupino popotnikov. Nad vodenim potepanjem in deželo so bili očarani.

Poleg prestolnice Havane so si ogledali še nekaj drugih kubanskih mest, se sproščali na rajskih kubanskih plažah, plavali pod slapovi v džungli, bili deležni učnih ur salse s profesorji tega plesa in z njimi naučene korake preizkušali v nočnih klubih. Celotna skupina CubaMe, v kateri je bila polovica Dolenjcev, se je izvrstno povezala med seboj, stkali so prijateljstva, ki bodo očitno trajala še po vrnitvi.

Kubancem so dokazali, kar jim Barbara skupaj s prijateljico Sandro, Slovenko, ki živi v Havani in ki je tudi del ekipe CubaMe, dokazuje že nekaj let: da so pri nas še doma srčnost, empatija, darežljivost in pripravljenost pomagati. S seboj so prinesli precej humanitarne pomoči, samo Barbara je je imela spet za slabih 60 kilogramov. Skupina CubaMe je bila deležna srčnega sprejema med domačini in že zdaj so obljubili, da se vsa ekipa po nove izkušnje spet družno odpravi čez pet let, če ne prej.

Druga skupina nove agencije proti Kubi odrine že konec aprila, še dve konec oktobra in konec novembra. Na objavljeni skupinski fotografiji je skupina nasmejanih, ki so projekt CubaMe od blizu doživeli kot prvi.

‹ nazaj