družabno

Novomeščan pod Poncami / Maj z Markom v Planici

3.4.2024 | 12:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Val 202

Maj Valerij s sinom Markom v Planici

Novomeščan Maj Valerij, ki ga kot odličnega voditelja lahko poslušamo na Valu 202, si je vzel čas in se z družino odpravil v Planico. Želel je namreč doživeti enkratno vzdušje ob slovesu velikega Petra Prevca. Na prizorišču smo ga srečali z ženo Nino in njunim skoraj triletnim korenjakom Markom.

Maj, ki je od nekdaj zelo dejaven tudi v glasbi, najbolj uživa prav v družbi svojega prvorojenca, kar je razvidno tudi s priložene fotografije.Trenutno je vpet predvsem z zasedbo Torul, s katero so leta 2021 kljub razmeram uspeli izpeljati del turneje po Evropi, v lanskem bogatem koncertnem letu pa so gostovali v Nemčiji, Belgiji, na Nizozemskem in v Švici. Maj Valerij je tudi član glasbene skupine Indigo, ob glasbi pa so njegova vzporedna ljubezen še mediji.

Zase pravi, da je nekakšna dvoživka – pol delovnika preživi na Valu 202, kjer vodi dnevni in jutranji program ter sooblikuje radijsko oddajo Frekvenca X, del dneva pa na TV Slovenija piše scenarije za oddajo Ugriznimo znanost. V svojem podjetju se ukvarja s komuniciranjem znanosti in s produkcijo hibridnih strokovnih dogodkov in srečanj, z eno nogo pa je tudi v filmski produkciji, saj je sodeloval tudi pri paragvajsko-slovenskem koprodukcijskem projektu z izrazito socialno tematiko slovenskega režiserja Anžeta Štuparja.

Vsak prosti čas, ki ga ob razgibanem delu vselej najde, je vpet tudi v družinsko življenje, v katerem imata najpomembnejše mesto prav vlogi starša in partnerja.

‹ nazaj