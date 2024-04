šport

Mlademu Pogačarju to ni uspelo / Gal Glivar do zmage v Italiji

2.4.2024 | 08:20 | STA; M. K.

Treviso - Slovenski kolesar Gal Glivar, ki je član mlade ekipe UAE Team Emirates Gen Z, je včeraj v Italiji dobil 168 kilometrov dolgo enodnevno dirko Giro de Belvedere. Kot so zapisali organizatorji beneške klasike za mlade kolesarje, je 21-letni Novomeščan dosegel zmago, ki je mlademu Tadeju Pogačarju ni uspelo doseči.

Gal Glivar, ko je bil še član novomeške Adrie Mobila (Foto: arhiv DL)

Glivar je v ciljnem sprintu ugnal Italijana Davideja Donatija na drugem in Ludovica Cresciolija na tretjem mestu. Za Slovencem se je zvrstilo šest Italijanov.

"V profesionalnem kolesarstvu je postalo nekaj običajnega videti Slovenca z dvignjenimi rokami v dresu UAE Emirates. Danes se je čarovnija ponovila tudi v kategoriji do 23 let po zaslugi sijajnega uspeha Gala Glivarja na Giru del Belvedere," so zapisali organizatorji.

"Enaindvajsetletniku iz mladinskega pogona emiratskega velikana je uspel eden redkih podvigov, ki so njegovemu rojaku Tadeju Pogačarju ušli: z dvignjenimi rokami prečkati ciljno črto v mestecu Villa di Cordignano," so dodali.

