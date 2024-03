kronika

Dežurne službe poročajo / FOTO: Helikopter na pomoč; v hiši preminula oseba

30.3.2024 | 18:30 | M. K.

Sevniški gasilci so danes zavarovali kraj pristanka helikopterja in pomagali reševalcem. (Foto: PGD Sevnica)

Danes ob 13.25 se je v naselju Log pri Žužemberku prevrnilo osebno vozilo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečenca in počistili kraj dogodka. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovano osebo oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Pomagali helikopterju

Ob 11.13 so v naselju Poklek nad Blanco, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica zavarovali kraj pristanka helikopterja in pomagali reševalcem NMP Sevnica pri prenosu poškodovane osebe.

V hiši preminula oseba

Ob 16.10 so posredovali gasilci PGE Krško v naselju Brlog, kjer so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše v kateri se je nahajala preminula oseba. Reševalci NMP Krško so opravili ogled.

Gorelo v kontejnerju za smeti

Ob 13.38 so na Kregarjevi ulici v Brežicah gasilci PGD Brežice pogasili goreča kontejnerja za papir in steklo. Kontejnerja sta poškodovana.

‹ nazaj