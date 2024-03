gospodarstvo

Komunalni prispevek na Livadi / »To presega meje dobrega okusa«

29.3.2024 | 14:00 | Dragana Stanković

Podjetniki v poslovni coni Livada so nad odmero komunalnega prispevka ogorčeni. Na sliki z leve Darko Zupančič, Robert Medle, Polde Kastelic, Mitja Salopek in Marko Repše. (Foto: D. S.)

Novo mesto - Podjetniki v obrtno-industrijski coni Livada so na nogah. Razburile so jih odločbe občine o plačilu komunalnega prispevka, čeprav so mnogi pred leti sami poskrbeli za osnovno infrastrukturo. Toda občina jim, kot trdijo, njihovih vlaganj v infrastrukturo pri odmeri prispevka ni upoštevala. Župan nasprotno trdi, da komunalnega prispevka niso nikoli plačali. Podjetniki so zadevo že predali odvetniku. Kot pravijo, bodo pravico iskali na sodišču.

Odmere komunalnega prispevka razburile podjetnike na Livadi – Trdijo, da občina ni upoštevala njihovih vlaganj, in napovedujejo tožbe – Nekaterim odmerili več kot 200.000 evrov – Macedoni: Komunalnega prispevka niso nikoli plačali

