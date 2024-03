Brez vozniške, z avtom pa tudi vse narobe

kronika

29.3.2024 | 11:20 | M. K.

Eden od udeležnih avtomobilov včerajšnje nesreče na avtocesti. (Foto: PGE Krško)

Včeraj nekaj pred 17. uro se je zgodila prometna nesreča na avtocesti med Krškim in Brežicami (s fotografijami smo o njej že poročali). Policisti so ugotovili, da je za trčenje dveh vozil odgovorna 59-letna voznica, ki je nenadoma zapeljala na levi prometni pas in zaprla pot 33-letnemu vozniku, danes pojasnjujejo na PU Novo mesto. Oba udeleženca sta se lažje poškodovala, oskrbeli so ju v brežiški bolnišnici. Policisti bodo zoper povzročiteljico uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve določil Zakona o varnosti cestnega prometa.

Z dobrim promilom alkohola vijugal po cesti

Policisti PP Dolenjske Toplice so bili okoli 17.30 obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi med Rumanjo vasjo in Dolenjskimi Toplicami z vozilom vijugal po cesti in ogrožal ostale udeležence v prometu. Takoj so se odzvali, kršitelja izsledili, ustavili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 64-letnemu vozniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,56 miligrama alkohola (1,2 g/kg) so odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Na priključku avtoceste za smer Obrežje v Dobruški vasi so policisti PPP Novo mesto okoli 18. ure ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Peugeot. 22-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran, tehnično nepopoln in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene tuje registrske tablice. Avtomobil so mu zasegli, zaradi številnih kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prehiter za 54 km/h

Včeraj okoli 8.30 so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je iz smeri Čateža ob Savi proti Obrežju vozil s hitrostjo 184 km/h in s tem prekoračil dovoljeno hitrost za 54 km/h. 43-letnemu vozniku Mercedesa švicarskih registrskih oznak so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Vlomi in tatvine

Med 27. 3. in 28. 3. je na Mestnem trgu v Metliki nekdo vlomil v poslovne prostore in ukradel denar. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Z delovišča v Črnomlju je med 26. 3. in 28. 3. nekdo odpeljal kovinske konzole. Izvajalca del je oškodoval za 700 evrov.

Sinoči okoli 22.30 je na Ulici Ivana Roba v Novem mestu neznanec skozi vrata v pritličju vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in ukradel zlat nakit in denar. Policisti in kriminalisti so opravili ogled, zavarovali najdene sledi in nadaljujejo preiskavo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Dobova, Rigonce, Nova vas pri Mokricah, Brežice, Velika Dolina, Jereslavec, Šentlenart) včeraj prijeli 19 državljanov Sirije, 12 Maroka, deset Iraka, osem Bangladeša, šest Šrilanke, štiri državljane Alžirije in Palestine, dva državljana Pakistana in Irana, državljana Afganistana in Indije. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Žuniči) so prijeli pet državljanov Sirije in Afganistana, dva državljana Maroka in državljana Sudana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 79 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 228 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 13 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, vlomov, poškodovanja tuje stvari in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe in nedovoljenih prehodov državne meje.

