Rezali so ga iz pločevine / FOTO: Huda prometna nesreča na avtocesti

29.3.2024 | 07:00 | M. K.

Nesreča na avtocesti (Fotografije: PGE Krško)

Včeraj ob 16.58 sta na AC odseku Drnovo-Čatež ob Savi, občina Krško, trčili osebni vozili. Pri tem sta se poškodovali dve osebi. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz vozila, odklopili akumulatorja in nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila. Reševalci NMP Krško so na kraju oskrbeli poškodovani osebi in ju prepeljali v UC Brežice.

Zagorela je plinska jeklenka

Ob 14.14 je v naselju Mala Lahinja, občina Črnomelj, zagorela plinska jeklenka v garaži pri izvajanju gradbenih del. Gasilci PGD Dragatuš so pogasili požar in ohladili jeklenko. Do gmotne škode ni prišlo.

Danes brez elektrike



Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije danes med 8:00 in 11:00 uro na območju TP Rakovnik, nizkonapetostno omrežje – Rakovnik; med 9:00 in 14:00 pa na območju TP Bogneča vas.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Bočje gaj, nizkonapetostno omrežje – Butara med 8:00 in 13:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Brežice Gerlovič med 8:00 in 13:00 uro; na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Gabrijele, Pijavice vas, Štrasberg, Hrastovica, Skrovnik, Martinja vas, Polje Gabrijele, Dolenje Mladetiče, Pijavice, Bruna vas, Gorenje Mladetiče med 12:55 in 14:00 uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP KK Loka, nizkonapetostno omrežje – Proti Račici med 8:00 in 14:00 uro in na območju TP Šmarje 3, nizkonapetostno omrežje – Pavkovič, Oslovnik med 8:00 in 14:00 uro.

