Nesreči pod Gorjanci botrovala hitrost

24.4.2024 | 11:00 | M. K.

Včeraj nekaj po 17. uri se je, kot smo s fotografijami že poročali, zgodila prometna nesreča na regionalni cesti pri Velikem Cerovcu. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je zanjo odgovoren 22-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 45-letne voznice. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Po včerajšnji nesreči pri Velikem Cerovcu so na cesti čez Gorjance, kot smo poročali, takoj nastali zastoji. (Foto: FB Stanje na cestah v Beli krajini)

Vlomi in tatvine

V naselju Apnenik na območju PP Šentjernej je včeraj nekdo vlomil v starejšo nenaseljeno stanovanjsko hišo. Ukradel je ročno uro in tobačne izdelke.

Med 19. 4. in 23. 4. je v okolici Sevnice nekdo izkoristil odsotnost oškodovanke, skozi odklenjena vrata vstopil v stanovanjsko hišo in ukradel denar. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Nova vas pri Mokricah, Loče, Prilipe, Mihalovec, Slovenska vas) včeraj prijeli 25 državljanov Turčije, 19 Sirije, 13 Afganistana, 12 Maroka, osem državljanov Kameruna, šest iz Pakistana, tri državljane Palestine in Bangladeša, državljana Tunizije, Nepala in Indije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 59. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 151 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 12 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi treh kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj goljufije, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

