FOTO: Pod Vahto trčili trije

24.4.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 17.11 so pri Vinji vasi, na cesti Novo mesto - Metlika, trčila tri osebna vozila. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na dveh vozilih in posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so udeležene v nesreči pregledali na kraju. Zaradi nesreče je bil oviran promet.

Nesreča na cesti čez Gorjance.

Takoj so nastale kolone. (Fotografije: FB Stanje na cestah v Beli krajini)

Kača na dvorišču

Ob 10.21 so posredovali gasilci PGD Sevnica na Kvedrovi cesti v Sevnici, kjer so z dvorišča pred stanovanjsko hišo odstranili strupeno kačo in jo spustili v naravno okolje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RP ČRNOMELJ, na izvodu ŠENICA-ŠKOČIR,

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELČJI VRH, na izvodu R.O. KNEŽINA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 9:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANDIJSKA, izvod 1. MAISTROVA ULICA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica med 8.30 in 13. uro na območju TP Dorc; na področju nadzorništva Krško mesto pa med 8. in 13. uro na območju TP Kripsar.

