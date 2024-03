Nagrajena spletna stran Olimpijskega centra Novo mesto

gospodarstvo

29.3.2024 | 10:45 | M. K.

Ljubljana, Novo mesto - Gospodarska zbornica Slovenije, ki je lastnica nagrade netko, in skrbnik slovenske nacionalne domene .si sta včeraj podelila nagrade Netko za najboljše spletne strani s končnico .si. Nagrado za naj spletno stran za turizem, dogodke ali prosti čas je prejela spletna stran Olimpijskega centra Novo mesto, ki je nastala v sodelovanju z občinsko Pisarno za razvoj in agencijo Numo.

GZS z nagrado podpira domače spletne projekte, razvoj, ustvarjalnost in domiselnost ustvarjalcev ter spodbujajo uporabo nacionalne domene .si. Letošnja rdeča nit tekmovanja je bila ozaveščanje splošne in strokovne javnosti o vključenosti žensk na področju kibernetske varnosti. Projekte je ocenjevalo 18 žirantov na treh področjih, in sicer o vsebinski zasnovi, uporabniški izkušnji in grafični izvedbi ter tehnični dovršenosti.

Naj spletna stran za turizem, dogodke ali prosti čas je postala spletna stran olimpijskicenter-nm.si, na drugo mesto se je uvrstila spletna stran tvambienti.si, na tretjega pa ohs.si.

Spletno mesto Olimpijski center Novo mesto je bilo vzpostavljeno v okviru evropskega projekta VARCITIES, ki je usmerjen v spodbujanje fizične dejavnosti, bolj zdravega načina življenja in boljše kakovosti življenja vseh občanov. Izdelano je bilo z namenom predstavitve napredne ponudbe kompleksa in pospeševanja gibanja in zdravih vzorcev življenja. Uporabnik lahko na spletnem mestu spremlja realno stanje mikroklime v parku in objektih Olimpijskega centra Novo mesto, obenem pa lahko spremlja tudi zasedenost kapacitet objektov in rezervira termin obiska. Cilj projekta Varcities je zagotavljanje zelenih in trajnostnih mest prihodnosti, zato smo delovanje spletnega mesta naredili 100% brezogljično. Spletno mesto gostuje na strežniku, ki so napajani zgolj iz obnovljivih virov – vetrne energije.

Skupno so sicer včeraj v Ljubljani podelili nagrade v osmih kategorijah in dve posebni nagradi.

Netko nagrajenci 2024:

Naj spletna stran za družbeno odgovornost

1. polnizagona.si

2. greengroupinitiative.si

3. zivalinisodarilo.si



Naj spletna stran javne ali nevladne organizacije

1. slovenija-transplant.si

2. ohs.si

3. zotks.si



Naj spletna stran za turizem, dogodke ali prosti čas

1. olimpijskicenter-nm.si

2. tvambienti.si

3. ohs.si



Naj predstavitev produkta ali storitve

1. lab.labcore.si

2. flora.barcaffe.si

2. ouroboros.si

3. skleni.triglav.si/TriglavSkodeFnol



Naj predstavitev podjetja ali startupa

1. barcaffe.si

2. labcore.si

3. aristotel.si



Naj spletna trgovina

1. trgovinaika.si

2. medex.si

3. e-mepoganja.si



Naj spletna stran za otroke in mladino

1. zotks.si

2. solskimuzej.si

3. yuno.si



Naj spletna stran izobraževalnih in znanstvenih organizacij

1. lab.labcore.si

2. ouroboros.si

3. zotks.si

