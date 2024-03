Sodelovanje štirih občin pri prometnih strategijah

28.3.2024 | 14:30

Župani občin Žužemberk Jože Papež, Mirna Peč Andrej Kastelic, Straža Dušan Krštinc in Dolenjske Toplice Franc Vovk so danes podpisali konzorcijsko pogodbo.

Straža - Občina Straža je v konzorciju z občinami Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk kot nosilka uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter pridobila 78.400 evrov nepovratnega denarja evropske kohezijske politike za projekt Občinske celostne prometne strategije (OCPS). Župani vse štirih občin, straški Dušan Krštinc, topliški Franc Vovk, mirnopeški Andrej Kastelic in žužemberški Jože Papež, so danes podpisali konzorcijsko pogodbo. V okviru projekta bo vsaka občina pridobila strateški dokument, pomemben za trajnostno mobilnost in celostno prometno načrtovanje v občini.

Po besedah gostitelja Dušana Krštinca so vse štiri občine manjše z razvejanim cestnim omrežjem in medsebojno povezanim prometnim sistemom, ki vsako leto namenijo denar za obnovo, novogradnjo in rekonstrukcijo lokalnih cest s pločniki za pešce in kolesarje. »Povezuje jih skupni interes za spodbujanje celostnega prometnega načrtovanja za dolgoročno in sistematično spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti na lokalni ravni. Velik delež poti prebivalcev namreč ne poteka le znotraj meja občin, ampak se začne ali konča zunaj njih, zato je dobrodošlo sodelovanje sosednjih občin in usklajevanje posameznih OCPS,« je dejal ob podpisu.

Podpis pogodbe

Glavni in skupni cilj projekta je izdelava občinskih celostnih prometnih strategij, ki jih lokalne skupnosti potrebujejo za črpanje kohezijskega denarja za trajnostne projekte mobilnosti v programskem obdobju 2021-2027. »OCPS velja za strateški dokument, ki predstavlja nadgradnjo temeljnih dokumentov občine in sledi načelom celostnega načrtovanja prometa ter v ospredje postavlja ljudi in kakovost njihovega bivanja. Z njim bo posamezna občina začrtala realno izvedljive ukrepe na področju prometa s katerimi bodo dosegali spremembe na področju potovalnih navad, urejanja prometa in javnih površin, zmanjševanja emisij in negativnih vplivov prometa na okolje. Med ključnimi vidiki strategij bodo kolesarske steze, območja za pešce in kolesarje, izboljšanje javnega prometa ter ukrepi za umirjanje prometa,« je poudaril Krštinc.

Posamezna občina bo v okviru priprav svojih občinskih celostnih prometnih strategij, ki jo bo v zaključni fazi potrjeval občinski svet, na različne načine sodelovala tako s strokovno javnostjo kot tudi z vso zainteresirano javnostjo ter prebivalci občine. Da bodo pripravljalci dokumenta lahko izdelali ustrezne prometne usmeritve, bodo veliko pozornosti namenili analizi trenutnih prometnih razmer in potovalnih navad občanov, je še dodal.

M. Ž.

Zvočni zapisi Izjava straškega župana Dušana Krštinca Izjava straškega župana Dušana Krštinca