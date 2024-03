Tjaši Primc soglasje za direktorico Zavoda Žužemberk

28.3.2024 | 13:30

Zavod Žužemberk bo vodila Tjaša Primc iz Sadinje vasi pri Dvoru. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Žužemberk - Žužemberški svetniki so na sinočnji seji dali soglasje k imenovanju Tjaše Primc za direktorico Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Žužemberk. Ta bo med drugim upravljal s prenovljeno nekdanjo Auerspergovo železarno na Dvoru, žužemberškim gradom in s prihodnjim Rekreativno-turističnim parkom Loka, skrbel bo za razvoj na področju turizma, kulture, športa in mladine, organizacijo različnih dogodkov v občini ter za povezovanje ponudnikov in ljudi v občini pa tudi širše.

Na javni razpis se je je svet zavoda prejel šest vlog, od katerih sta bili dve popolni. Kandidatki, obe sta občanki občine Žužemberk, ki sta poslali popolno vlogo, je nato povabil na razgovor, kjer je Tjaša Primc iz Sadinje vasi pri Dvoru prejela največje število točk.

Z leve: direktor občinske uprave Tomaž Hrastar in župan Jože Papež

Koliko za gasilce, šport in kulturo?

Med drugim so se svetniki seznanili z novo strategijo ločenega zbiranja odpadkov ter sprejeli letošnje letne programe dejavnosti javne gasilke službe, kulture in športa. Kot je povedal predsednik komisije za družbene dejavnosti Rok Zupančič za gasilce namenjajo do 98.600 evrov, kar je več kot lani, večina gre za domača prostovoljna gasilska društva, nekaj pa tudi za poklicne gasilce in Gasilsko zvezo Novo mesto.

Za kulturo je namenjeno do 420.930 evrov, v to je všteta statična sanacija stolpov žužemberškega gradu, ki jo izvajajo s sofinanciranjem države, pričakujejo še 100.000 evrov pričakuje od ministrstva za obrambo za obnovo spomenika NOB na Cviblju, približno 150.000 evrov gre za knjižnično dejavnost novomeške knjižnice Mirana Jarca, ostalo pa za obnovo kulturne dediščine in druge kulturne dejavnosti. Za ljubiteljsko kulturo oz. društva je na voljo do 4.500 evrov. Za področje športa je na razpolago do 23.800 evrov, in sicer za športna društva in šolska športna tekmovanja.

Žužemberški svetniki so sinoči z dnevnim redom, ki je obsegal kar 23 točk, opravili v slabi uri in 45 minut.

Nekoliko so spremenili še ceno storitve pomoči družini na domu, ki jo v žužemberški občini izvaja Jutro, zavod za pomoč in nego na domu, iz Kočevja. Na odboru za družbene dejavnosti so pohvalili, da tri zaposlene socialne oskrbovalke zelo lepo skrbijo za pomoči potrebne občane. Zupančič je pojasnil, da se ekonomska cena za efektivno uro med delovniki zmanjša, med vikendi in dela prostih dnevih pa poveča. »Po novem ekonomska cena na delavnik znaša 30,89 evra, za nedeljo in praznike pa 38,06 evra. Uporabniki bodo za storitev tako ob delavnikih odšteli 7,5 evra, kar je sicer 1 evro več, saj se zmanjša delež subvencije občine, med dela prostimi dnevi pa le 80 centov več, in sicer 18,00 evrov, saj se tu poveča subvencija občine,« je dejal.

M. Ž.