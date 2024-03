Kočevarji z avstrijskim zunanjim ministrom

28.3.2024 | 10:50

Na uradnem obisku v Sloveniji je bil v torek minister za evropske in mednarodne zadeve Republike Avstrije Alexander Schallenberg. Slovenska ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je namreč gostila srečanje zunanjih ministrov neformalne skupine Central 5 (C 5), na katerem so poleg avstrijskega ministra sodelovali še češki minister za zunanje zadeve Češke Jan Lipavský, minister za zunanje zadeve in trgovino Madžarske Péter Szijjárto ter minister za zunanje in evropske zadeve Slovaške Juraj Blanár.

Po končanem uradnem delu srečanja se je Alexander Schallenberg v popoldanskem času v daljšem pogovoru srečal tudi s predstavniki Društva Kočevarjev staroselcev, ki so ga, kot sporočajo, seznanili s svojim položajem, z aktivnostmi, pogovori z vladnimi organi glede njihovih prizadevanj za priznanje nemško govoreče manjšine.

Društvu Kočevarjev staroselcev je avstrijski minister izročil darilo – knjige za nihovo knjižnico.

M. K.

Foto: BMEIA, Michael Gruber