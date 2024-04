gospodarstvo

Integracija umetne inteligence v poklicno izobraževanje

25.4.2024 | 20:15 | STA; M. K.

Novo mesto - V novomeškem znanstveno-tehnološkem središču Rudolfovo so začeli z aktivnostmi v okviru projekta AI4VET4AI, ki se osredotoča na raziskovanje in uporabo umetne inteligence v poklicnem izobraževanju. Glavni cilj projekta, ki bo trajal do junija 2027, je prispevati k dvigu digitalnih kompetenc udeležencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Kot so v sporočilu za javnost pojasnili v središču Rudolfovo, projektni konzorcij združuje 26 partnerjev iz 11 evropskih držav. Sestavljajo ga ponudniki izobraževanj ter podjetja in predstavniki industrije.

"Skupna prizadevanja poudarjajo pomembnost raziskovanja, razvoja in implementacije umetne inteligence v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter pomembnost sodelovanja med različnimi sektorji in državami za učinkovitejšo uporabo umetne inteligence v izobraževalnih procesih," so zapisali.

Glavni cilj projekta AI4VET4AI je prispevati k dvigu digitalnih kompetenc oseb na trgu dela v Evropi s pomočjo inovativnih učnih vsebin in metod v učnih načrtih poklicnega izobraževanja in usposabljanja (t. i. VET - vocational education and training).

Projekt za udeležence poklicnega izobraževanja in usposabljanja predstavlja priložnost za razvoj kompetenc in spretnosti, povezanih z umetno inteligenco. To bo po prepričanju središča izboljšalo njihovo pripravljenost za prihodnje delovne izzive.

Učitelji bodo na drugi strani imeli možnost vključitve vsebin, povezanih z umetno inteligenco, v svoje predmete, s čimer bodo razširili področje poučevanja in zagotovili relevantnost učnih programov za prihodnost.

Podjetja bodo prek projekta lahko pridobila dostop do nabora nadarjenih strokovnjakov s področja umetne inteligence, oblikovalci politik pa bodo lahko bolj osredotočeno vključeni v to, kako centri poklicne odličnosti prispevajo k regionalnim strategijam pametne specializacije.

V Rudolfovem so prepričani, da bo umetna inteligenca ključna za razvoj 21. stoletja. "Pričakujemo, da bo uporaba umetne inteligence področje poklicnega izobraževanja s svojim eksponentnim razvojem in pronicanjem v domala vse pore našega delovanja spremenila do neprepoznavnosti. Rudolfovo želi ohraniti korak z razvijajočimi tehnologijami na eni strani ter delovati kot generator razvoja in povezovalnik med inštitucijami na drugi strani," je dejal vodja projekta AI4VET4AI na Rudolfovem Janez Kolar.

