V spomin na Jožico Venturini - 80 let od smrti partizanske učiteljice

28.3.2024 | 14:00

Andrej Radešček in Dušan Venturini

Zahvala vsem nastopajočim in snovalec programa prireditve Frane Umek

Nagovor Dušana Venturinija

Slika Jožice Venturini z učenci

Vavta vas - OŠ Vavta vas in ZB Straža sta v sodelovanju s Kulturno-umetniškim društvom Straža včeraj organizirala spominsko slovesnost v spomin na učiteljico Jožico Venturini, ki je poučevala kot partizanska učiteljica v Vavti vasi med drugo svetovno vojno. Letos so na ta dan obeležili 80-letnico njene smrti. Prireditev je potekala v jedilnici OŠ Vavta vas in so se je udeležili številni obiskovalci.

V uvodu se je predstavil MePZ DU Straža z dvema pesmima Stoji tam v gori partizan in Nov cvet pod vodstvom zborovodje Mitja Bukovca. Program je povezovala Rafaela Novak Kren, ki je poudarila pomen učiteljskega poklica, ki je bil v vojnih razmerah še bolj zahteven. Tudi danes je pomembno znanje, ki ga učitelji prenašamo mlajši generaciji. Voditeljica prireditve je med drugim poudarila: »Vsaka vojna je poraz civilizacije, v vojni razum odpove, strah se zaleze vsepovsod, samo srčnost in pogum pomagata napadenemu, da se upre. Zato lahko še s toliko večjo mero občudovanja izkažemo svoj poklon Jožici Venturini, ki je imela pogum in je opravljala svoje poslanstvo skrbi za mlade, čeprav v strahu za lastno varnost in za življenja svojih najdražjih.«

V bogatem programu so opisali življenje učiteljice Jožice Venturini in dogajanje med drugo svetovno vojno. Slovesnosti se je udeležil sin Jožice Venturini, Dušan Venturini, ki daje prireditvi še poseben pomen. Zbrane sta nagovorila Sabina Erjavec, ravnateljica OŠ Vavta vas, ki je predstavila partizansko učiteljico Jožico Venturini, in Andrej Radešček, predsednik ZB Straža.

Predstavili so se Brbučki, folkloristi OŠ Vavta vas, s plesom Pikl pakel, prazen žakelj pod vodstvom mentoric Petre Bukovec in Petre Kukman. Sledil je nagovor ravnateljice OŠ Vavta vas, Sabine Erjavec. OŠ Vavta vas je nekaj časa nosila tudi ime po Jožici Venturini. Po njej se je imenovalo tudi vaško športno društvo. V šoli stoji njena spominska plošča z verzi pesnika Severina Šalija. Jožica Venturini je pustila močan pečat. Osvetlili so partizansko organizacijo šolstva z dogajanjem na območju današnje Občine Straža. Poklonili so se ji z besedo, s pesmijo in plesom. V programu so nastopili z glasbenimi točkami Larisa Longar in Zala Lipičnik Begović. Na klavirju sta ju spremljala Dora Vrbetič in Jani Lipičnik. Vsi so učenci Glasbene šole Lipičnik. Slavnostni govornik je bil Andrej Radešček, predsednik ZB Straža, ki je predstavil življenje Jožice Venturini in njene družine, spregovoril o nesmiselnosti vojn in njenih grozotah. Člani gledališkega krožka so pod vodstvom učiteljice Sanje Kirn uprizorili učno uro slovenščine v Kočevskih Poljanah Obravnavali so pesem Slovenščina, avtorja Alberta Gorenška – Martina. Recitirali so tudi pesmi Maksa Starca, Francija Šalija in Brine Kren. Med izvajanjem programa so projicirali posnetke, ki jih je pripravila Metka Starešinič, učiteljica OŠ Vavta vas. Na projekciji je bilo tudi pismo možu o smrti njegove žene, ki ga je prebral Robi Kren, ob glasbeni spremljavi Petre Bukovec. Andrej Radešček se je zahvalil sinu Jožice Venturini, Dušanu Venturiniju, s knjigo o Straži in povečano fotografijo družine Venturini ter ga povabil k nagovoru. Dušan Venturini je z nami delil spomine na tisti dan, ko so njegovo mamo ubili in se toplo zahvalil vsem nastopajočim.

Snovalec programa letošnje spominske prireditve je bil Frane Umek. Na koncu so se s cvetom zahvalili vsem, ki so na kakršen koli način sodelovali pri prireditvi.

H. M.

