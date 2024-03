bela krajina

Civilna zaščita / V Črnomlju podelili priznanja

28.3.2024 | 13:00 | M. K.

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj - Bronasti trak Civilne zaščite Občine Črnomelj za enkratno dejanje sta na črnomaljski prireditvi ob mednarodnem dnevu civilne zaščite, ki ga vsako leto sicer obeležimo 1. marca, prejela Toni Rus in Jože Jerman. Za opravljanje nalog, za katere civilna zaščita nima svojih zmogljivosti, sta bronasti trak prejeli podjetji Zales in AGM Starešinič. Srebrni trak za uspešno dolgoletno delovanje so prejeli PGD Žuniči, PGD Tanča Gora in PGD Adlešiči. Zlati trak so prejeli PGD Stari trg ob Kolpi, PGD Črnomelj ter kot posameznici Marjanca Cimerman in Marjetka Papež.

Priznanja sta podelila poveljnik Štaba Civilne zaščite Občine Črnomelj Jože Weiss in župan Andrej Kavšek.

Zbrane je poleg župana nagovoril tudi poveljnik Civilne zaščite za Dolenjsko Marjan Šmalc, posebno pozornost pa so namenili tudi prejemniku državnega priznanja Srebrnega znaka Civilne zaščite Boštjanu Majerletu, ki je priznanje prejel na regijski proslavi civilne zaščite v začetku marca. Župan in poveljnik sta mu ob prejemu visokega priznanja še enkrat čestitala.

Za kulturno popestritev prireditve so poskrbeli učenci OŠ Mirana Jarca Črnomelj s plesnimi, glasbenimi, pevskimi in recitatorskimi točkami, vodil pa jo je Aleksander Riznič.

