Dan Civilne zaščite - dolenjski in belokranjski nagrajenci

5.3.2024 | 10:00

Fotografije (tudi spodaj v fotogaleriji): Občina Straža

Straža - Novomeška izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je v sodelovanju z Občino Straža v kulturnem domu v Straži včeraj organizirala osrednjo regijsko prireditev ob letošnjem dnevu Civilne zaščite, prazniku vseh, ki skrbijo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ob tej priložnosti so pripadnikom CZ z območja Dolenjske in Bele krajine podelili 15 priznanj Civilne zaščite, in sicer 6 bronastih, 5 srebrnih znakov ter 4 plakete Civilne zaščite.

1. marec je že 32 let namenjen ozaveščanju ljudi o vlogi in pomenu civilne zaščite, o njenem življenjsko pomembnem spopadanju z naravnimi ujmami in drugimi nesrečami ter o pomenu solidarnosti ob nesrečah. Prireditve v Straži so se udeležili župani in županje dolenjskih in belokranjskih občin, člani Štaba CZ za Dolenjsko, predstavniki gasilskih zvez in gasilskih društev Dolenjske in Bele krajine ter predstavniki javnih zavodov, organizacij in društev, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in pomoči v naši regiji.

V imenu gostitelja je zbrane nagovoril župan Občine Straža, Dušan Krštinc. Poudaril je, da je ponosen, da lahko v Straži gostijo toliko požrtvovalnih in dobrih ljudi, ki predstavljajo hrbtenico naše civilne zaščite. »Vaša neomajna zavezanost in pripravljenost na akcijo so ključni dejavniki pri zagotavljanju varnosti in zaščite naših skupnosti v času kriznih situacij,« je, kot so sporočili s straške občine, dejal Krštinc in se jim zahvalil za nesebično pomoč in podporo.

V imenu Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je udeležence pozdravil direktor Urada za obveščanje in alarmiranje Boštjan Breznikar. Dejal je, da je Dan CZ priložnost, da izrazimo priznanje najzaslužnejšim in se hkrati zahvalimo vsem poklicnim in prostovoljnim reševalcem, pripadnikom CZ pa tudi policistom in vojakom za napore in prizadevanja pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči. Ob tem je spomnil na leto 2023, ko smo v obdobju od maja do novembra imeli močno deževje z lokalnimi nalivi. Breznikar je dejal: »Sprožali so se zemeljski plazovi, podivjane reke so zalivale stanovanjske hiše, javne objekte, cestno infrastrukturo. Vse to je zahtevalo intervencije poklicnih in prostovoljnih gasilcev ter poveljnikov in štabov CZ v prizadetih občinah. Gre za materialno in po obsegu najobsežnejšo naravno nesrečo z zgodovini Republike Slovenije. Posledice bi bile še večje, če ne bi bilo hitrega in učinkovitega odziva sil za zaščito, reševanje in pomoč, vojske in policije, ki so ustrezno ukrepali in pomagali.« Kot je še omenil v nagovoru, je v pripravi nova resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jo bo sprejel parlament in s katero želijo v prihodnjih sedmih letih zagotoviti načrten, usklajen in učinkovit razvoj vseh dejavnosti in nalog zaščite, reševanja in pomoči. Breznikar je čestital letošnjim prejemnikom visokih priznanj, ki se odlikujejo po svoji predanosti in zavzetosti ter po svojem dolgoletnem delu na področju zaščite in reševanja.

NAGRAJENCI

Na prireditvi so se s priznanji simbolično zahvalili posameznikom in organizacijam, za prispevek pri odpravljanju posledice naravnih in drugih nesreč, za dolgoletno, nesebično, prizadevno delo in hrabra dejanja ob različnih nesrečah. Priznanja sta podelila direktor Urada za obveščanje in alarmiranje Boštjan Breznikar in poveljnik Štaba Civilne zaščite za Dolenjsko Marjan Šmalc.

Bronasti znak CZ, ki se podeljuje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči so prejeli: namestnik poveljnika PGD Vavta vas Robert Berkopec, Franci Novak iz PGD Jablan, namestnik poveljnika PGD Semič Božidar Pašič, pomočnik poveljnika Gasilske zveze Trebnje in član PGD Ponikve Martin Avbar, predsednica PGD Občine in podpredsednica GZ Trebnje Tanja Gorec ter inženirska četa 72.brigade Slovenske vojske.

Srebrni znak Civilne zaščite kot priznanje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju ter krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami so prejeli: poveljnik PGD Rožič vrh in član štaba CZ Občine Črnomelj Boštjan Majerle, predsednik PGD Šmihel Matjaž Kavšek in policist mag. Božidar John Željko.

Posebna priznanja je prejelo tudi šest prostovoljnih gasilskih društev, ki praznujejo visoke jubileje. Srebrni znak CZ so izročili PGD Drašiči za 100 let in PGD Maharovec za 110 let delovanja. Srebrno plaketo pa so prejeli PGD Semič in PGD Stari trg ob Kolpi za 130 let, PGD Trebnje za 140 let in PGD Črnomelj za 150 let delovanja.

M. K.

