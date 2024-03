Mladi za podnebno pravičnost s predlogi za transparentno izvedbo projekta Jek 2

28.3.2024 | 09:30

Foto: zajem zaslonske slike (Mladi za podnebno pravičnost)

Ljubljana/Krško - V gibanju Mladi za podnebno pravičnost so zaradi nezadovoljstva s potekom izvedbe projekta nove nuklerarke v Krškem (Jek 2) pripravili več kot 20 predlogov za transparentno in strokovno upravljanje s projektom. Vladnim predstavnikom med drugim predlagajo razširitev delovne skupine za koordinacijo aktivnosti glede Jeka 2 in pripravo več študij.

Kot so na včerajšnji novinarski konferenci opozorili v gibanju, koraki politike in gospodarstva glede priprave projekta Jek 2 vse preveč spominjajo na reprizo projekta izgradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6), za posvetovalni referendum, napovedan za november, pa je po njihovem prepričanju še prezgodaj.

"Investitorji in politični predstavniki sami pravijo, da bodo vsi podatki za odločanje znani šele v roku štirih let oz. nekje do leta 2028," je izpostavil Primož Ribarič iz Mladih za podnebno pravičnost. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je po njegovih besedah tudi "precej v navijaškem tonu oz. zapisan z manipulativnim vprašanjem in tudi polresnicami".

Ker v gibanju želijo, da bi bil potek izvedbe projekta čim bolj transparenten in strokoven, so skupaj s pravniki iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja ter drugimi strokovnjaki pripravili več kot 20 konkretnih predlogov za izboljšanje okvirja upravljanja. Ti se večinoma navezujejo na vladno delovno skupino za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu Jek 2, ki je trenutno osrednje telo vodenja in koordinacije projekta.

"S predlaganimi ukrepi se lahko zagotovi transparenten in tudi strokoven proces, javnosti pa omogoči celovito in nepristransko informiranost, zagotovi tudi legitimnost pri načrtovanju projekta ter omeji moč partikularnih interesov," je izpostavil Ribarič in ocenil, da bi z upoštevanjem njihovih predlogov lahko tudi pospešili postopke in povečali možnost pozitivnega izida referenduma.

Med predlogi, ki so jih včeraj naslovili na vlado in ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra, je konkretna razširitev omenjene delovne skupine s štirimi predstavniki zainteresirane javnosti (iz civilne družbe oz. nevladnih organizacij, gospodarstva, lokalnih skupnosti in znanstveno-raziskovalne sfere) do konca aprila in posledična prilagoditev njenega poslovnika delovanja.

"Ti zainteresirani deležniki bi lahko posredovali lastna mnenja, podajali pobude in postavljali vprašanje ter imeli dostop do vseh dokumentov, analiz in ostalih informacij, do katerih imajo dostop drugi člani, tudi do poslovnih skrivnosti in tajnih podatkov," je okvir delovanja novih članov na novinarski konferenci predstavil Izidor Ostan Ožbolt iz Mladih za podnebno pravičnost.

Več predlogov so pripravili tudi glede sodelovanja z javnostjo. Po besedah Ostan Ožbolta bi morala delovna skupina skupaj s predstavniki zainteresirane javnosti mesečno seznanjati javnost o poteku projekta. Zavzemajo se tudi za pripravo okvira komuniciranja o referendumu, ki bi ga morali potrditi tako člani skupine kot zainteresirani deležniki. Z namenom zagotavljanja splošne javnosti in medijev do dostopa in pregleda informacij, povezanih s projektom Jek 2, pa predlagajo vzpostavitev spletne strani z bistvenimi informacijami.

Ministrstvu za okolje predlagajo organizacijo in izvedbo javnih regionalnih razprav za najširšo javnost, v okviru katerih bi na objektiven način predstavljali dva možna scenarija razvoja elektroenergetskega sistema pri nas - enega temelječega zgolj na obnovljivih virih energije, drugega pa na kombinaciji obnovljivih virov in jedrske energije.

Med predlaganimi ukrepi je tudi priprava več razpisov za izvedbo analiz in študij, pri pripravi katerih bi delovna skupina sodelovala skupaj s Slovenskih državnim holdingom (SDH). Med slednjimi bi bila med drugim izvedba analize natančnosti ocenjevanja stroškov in koristi preteklih elektroenergetskih projektov z zaključki in priporočili, izvedba analize tveganj, upoštevajoč med drugim spremembo cene projekta, spremembo tržne cene električne energije, povišanje stroškov, gradnjo skladišča za visoko radioaktivne odpadke in spremembo energetske mešanice v Evropi, ter izvedbo neodvisnega in strokovnega pregleda opravljenih analiz. Te revizije bi morale biti opravljene še pred referendumom in predstavljene javnosti.

Skladno s predlogi predstavnikov gibanja naj člani delovne skupine in zainteresirani deležniki pripravijo tudi razpis za študijo, ki identificira možnosti o tem, kako minimizirati negativne okoljske in družbene posledice gradnje Jeka 2 skozi celotno dobavno verigo (od pridobivanja goriva do gradnje) ter hkrati pozovejo pristojno ministrstvo in vlado k predstavitvi ukrepov za zagotovitev, da Jek 2 ne bo negativno vplival na širjenje rabe obnovljivih virov v Sloveniji.

STA; M. K.