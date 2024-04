gospodarstvo

Mesto Krško na mednarodni konferenci v Španiji

24.4.2024 | 18:30 | M. K.

Foto: CPT Krško

Torrejón de Ardoz/Krško - CPT Krško se je v preteklih dneh udeležil mednarodnega srečanja partnerjev v španskem mestu Torrejón de Ardoz, kjer je potekala prva strokovna konferenca v sklopu evropskega projekta CERV SOLIDARITOWN, ki ga je na razpis Evropske komisije uspešno prijavilo partnerstvo šestih držav s posameznimi inštitucijami. Eden od partnerjev je tudi CPT Krško. Projekt naslavlja dobre prakse na temo solidarnosti. Prva konferenca je naslavljala solidarnost in organizacijo dogodkov v času božičnih praznikov in adventa. Mednarodnega dogodka, ki sta ga koordinirala 'Mreža evropskih božičnih mest' in mestni svet Torrejón de Ardoz, so se udeležili predstavniki mest Waterford (Irska), Brno (Češka), Bukarešta (Romunija), Braga (Portugalska), Krško (Slovenija), Medina de Rioseco (Španija), Gorlice (Poljska), Genova (Italija) in Lvov (Ukrajina).

Konference v Španiji se je udeležila direktorica CPT Krško Kristina Ogorevc Račič (desno)

Direktorica CPT Krško Kristina Ogorevc Račič je ob tej priložnosti uradno podpisala sporazum o sodelovanju s podžupanjo španskega mesta Medina de Rioseco in predala simbolično darilo županu mesta Torrejón de Ardoz.

Predstavljene so bile dobre prakse treh evropskih mest (Waterford, Brno, Genova), ki so svoje praznovanje praznikov zasnovali kot širši tudi turistični produkt. Predstavili so različne aktivnosti od organizacije božičnih sejmov, družabnih dogodkov do strategije oglaševanja, digitalizacije in trajnosti. Mestni svet Torrejón de Ardoz, ki organizira velik božični sejem v predmestju Madrida, je podrobneje opisal koncept praznovanja in njihove začetne ideje, do izvedbe in načrtov v prihodnosti.

Med drugim se je dogodka udeležil Enrique Espinel, vodja podjetja CIVITATIS, ki je eden največjih ponudnikov turističnih doživetij na področju špansko govorečih trgov,Rafael González, predstavnik podjetja Productosres de Sonrisas, ki se ukvarja s postavitvijo lunaparkov, atrakcij in organizacijo predstav za otroke, in Alberto Lorente Saiz, predstavnik podjetja CREA 360 SL, ki se že več kot desetletje ukvarja z različnimi EU projekti, predvsem na področju izmenjave znanj. Konferenco je zaključil dolgoletni in nekdanji poslanec Evropskega parlamenta Salvador Garriga, ki je spregovoril o pomenu solidarnosti na območju Evropske unije. V sklopu obiska so si partnerji ogledali interaktivni Park Evrope, ki so ga v mestu Torrejón de Ardoz zgradili in financirali s pomočjo Evropske unije ter je namenjen spoznavanju največjih kulturnih znamenitosti evropskih mest, predvsem za šolarje in mladino. V nadaljevanju so dobre prakse delovanja predstavili tudi ostali partnerji iz Belgije, Poljske, Portugalske, Romunije in Slovenije (Krško).

V okviru projekta se bo v letošnjem in naslednjem letu zvrstilo še pet mednarodnih konferenc, že naslednja bo meseca junija v Krškem, so še sporočili iz CPT Krško.

