28.3.2024 | 19:40

Ivanka Zagorc iz Šmarjete je napisala svojo sedmo knjigo, po otroških slikanicah prvo za odrasle.

Lojze Peterle se je rad udeležil predstavitve Ivankine knjige, zaigral je tudi na orglice.

Ivankino novo knjigo je spet ilustriral njen prijatelj Rožle Matko.

Zbrana druščina na skupinski sliki na Karlovškovem trgu sredi Šmarjete, v ozadju cerkev sv. Marjete.

Obiskovalci čajanke so uživali na kulturnem dogodku.

Iz orglic zna Lojze Peterle izvabiti lepe melodije, ki ogrejejo dušo in srce.

Šmarjeta - Domačinka Ivanka Zagorc, upokojena vzgojiteljica, je te dni povabila v Dvorec Gregorčič na čajanko, ki pa ni bila čisto navadna – na dogodku je namreč predstavila svojo sedmo knjigo in prvo za odrasle z naslovom Denar in rit sta za skrit, ki jo je pred kratkim izdala v samozaložbi.

Za ilustracije je poskrbel Rožle Matko, s katerim sodeluje že vrsto let in je ilustriral vse dosedanje Ivankine otroške knjige. Tudi tu se je izkazal.

Ivanka Zagorc je povedala, da jo je k pisanju zadnje knjige izzvala Milena Miklavčič s knjigo Ogenj, rit in kače niso za igrače. »Obljubila sem si, da bom avtorici te knjige dokazala, da sta bila ljubezen in življenje pred veliko leti lepa, ne samo kruta,« je dejala.

Snov za pisanje je črpala iz mnogih pogovorov s starimi ljudmi, od svoje pokojne mame naprej. Hodila je po domovih zlasti v šmarješki občini in mnoge žene in moški so ji zaupali zgodbe svojega življenja. Zapisovala si jih je in ideja za knjigo, ki jo je razdelila na več delov – Življenje na kmetih, Intimni dnevnik, Ljudske modrosti, vraže in vedeževanje - je počasi zorela. Pisala jo je pet let.

Knjigo dokončala v Albaniji

»Včasih sem se ustvarjanju prepustila vsak dan, včasih tudi več tednov zapored nisem prijela svinčnika v roke,« pripoveduje Ivanka Zagorc, ki je knjigo Denar in rit sta za skrit dokončno oblikovala in zapisala letos Albaniji, kamor se je že tretjič odpravila kot laična misijonarka. »Bivala sem v misijonski skupnosti in zvečer, ko je moral biti mir, sem sedla za računalnik in prepisovala svoje zapiske, ter jih nato poslala ilustratorju in lektorici Katarini Žagar,« je razlagala avtorica.

Po šestih poučnih slikanicah za otroke je nove knjige res vesela. Prepričana je, da jo bodo mnogi radi vzeli v roke in brali o starih časih, ko je bilo življenje tako drugačno kot danes, pa vendar tudi ne – naprej ga je gnala ljubezen, kot je to vedno!

Na orgljice zaigral Lojze Peterle

Predstavitev Zagorčeve knjige v Dvorcu Gregorčič je popestril nekdanji evropski poslanec Lojze Peterle z igranjem na orglice. Pred leti je Ivanki ob naključnem srečanju obljubil, da če napiše knjigo, pride na njeno predstavitev in kakšno zaigra, in obljubo je uresničil. Dokazal je, da se dobro drži in je tudi kot upokojenec še kako dejaven, predvsem pa da ima čas – za razliko od mnogih iz upokojenskih vrst. Ivankino pisanje bo z veseljem prebral, saj opisano življenje dobro pozna – tudi sam prihaja iz kmečkega okolja, iz Čužnje vasi pri Trebelnem. In njeni mami je ravno tako ime Ivanka kot avtorici knjige.

Ivanka se je še posebej razveselila tudi oskrbovancev trebanjske enote doma starejših občanov iz Šmarjete, kjer Ivanka vodi pogovorne urice in skupa so stkali prisrčne vezi.

Konec tedna so v dvorani v Šmarjeti predstavili oz. predvajali igro Podgurska sapca, ki je ena od Ivankinih zgodb v knjigi, in je pravzaprav življenjska usoda njene pokojne mame Lojzke. Pred leti jo je na oder spravila gledališka skupina iz Šmarjete, ki zdaj žal ne deluje več.

Besedilo in foto: L. Markelj

