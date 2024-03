Predsednik Državnega sveta pri dolenjskih županih

28.3.2024 | 11:30

Skupinska slika po srečanju predsednika Državnega sveta z dolenjskimi župani. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Včeraj se je v Novem mestu na obisku pri dolenjskih županih mudil predsednik Državnega sveta Marko Lotrič z delegacijo.

V imenu županov Dolenjske je novomeški župan Gregor Macedoni po srečanju s predsednikom Državnega sveta povedal, da je dolenjska regija zaznamovana z avtocestno povezavo med Ljubljano in Zagrebom in da razvoj ob glavnem avtocestnem križu lepo poteka in da ima Dolenjska izrazito uspešno gospodarstvo. »Praktično v vseh občinah naše osrednje Dolenjske se gospodarstvo lepo razvija s kvalitetnimi delovnimi mesti. Posledično imamo kar nekaj stanovanjskih projektov, pozitivno demografijo, kar na nek način prinaša pozitivne izzive, kot so gradnja šol in vrtcev. Pa vendar se vsi zavedamo, da so ključni izzivi, ki so s tem povezani v prihodnje na eni strani zagotavljati ustrezna znanja, kompetence in zadostno število kadrov. To seveda rešujemo z raziskovalno in razvojno dejavnostjo. Vemo, da se je na žalost kljub prizadevanjem in kljub ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda v naši regiji še znižal delež javnih sredstev, vlaganih v razvoj in raziskovanje v naši regiji. In seveda temu uspešnemu zagonu inštituta Rudolfovo si želimo, da bo v kratkem sledila ustanovitev javne univerze ...«

Vsebino obiska je na kratko povzel tudi predsednik Državnega sveta Marko Lotrič. »Današnji obisk v tretji regiji po Koroški in slovenski Istri nas je pripeljal v eno najbolj razvitih regij v Sloveniji, da slišimo formulo, na kakšen način se ta Dolenjska tako lepo razvija, kljub vsem izzivom, ki seveda jih ima vsaka posamezna regija. Naj se najprej zahvalim županom in županjam, ki vsak evro znajo dvakrat pravilno obrniti v korist občank in občanov. To je tisto, kar krasi našo Slovenijo pri razvoju podeželja. Pa ne samo podeželja, ampak tudi ostalih centrov izven Ljubljane in Maribora. Z veseljem danes ugotavljam, da je poleg gospodarskega razvoja prisoten tudi razvoj na področju ostalih družbenih sistemov, šolstva, potem so tu vključeni vrtci. Zelo pozdravljam javni inštitut Rudolfovo, ki je eden izmed redkih postavljen izven centra Ljubljane,« je dejal in ob koncu izpostavil pomembnost ustanovitve pokrajin in prednosti, ki bi jih te prinesle.

Predsednika Državnega sveta Marka Lotriča je na obisku med drugimi spremljal tudi državni svetnik iz Novega mesta Bojan Kekec, ki je v izjavi po srečanju izpostavil dejstvo, da je Državni svet še edina državna inštitucija, v kateri ima lokalna samouprava nekaj besede: »Ta učinek je še večji, če se predsednik Državnega sveta oglasi na terenu. To je primer dobre prakse. Tukaj se seznanimo s problematiko vseh županov v regiji in lahko podpremo zakonodajo in projekte, ki so vezani na to.«

I. V.