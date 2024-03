Bo za veliko noč na praznični mizi prazničen kruh? Okrašen je še lepši!

27.3.2024 | 18:50

Trojica se veseli lepih izdelkov (od leve proti desni): vodja delavnice Olga Vene, predsednica društva Danijela Pavlič in gostiteljica Tanja Luzar.

Nasmejane članice Društva kmetic Šentjernej na delavnici prazničnega kruha z okraski z Olgo Vene (četrta z desne).

Okraski so nared.

Olga Vene si pomaga s strojčkom za rezance.

Tole je ptiček.

Dolenja Stara vas - Pred vrati so velikonočni prazniki, ko ne bo manjkalo dobrot, kot so: potica, šunka, pirhi itn. A tako kot potica je na praznični mizi pomemben tudi mehek, dišeč in lep kruh, ki mora biti boljši kot tisti vsakdanji, in je pripravljen z mlekom, maslom, jajci. In zakaj ga ne bi spekli sami?

Članice Društva kmetic Šentjernej, ki jih je zdaj že blizu 150, znajo marsikaj pripraviti in seveda speči tudi odličen domač kruh, s katerim uspešno tekmujejo na raznih ocenjevanjih. A znanja ni nikoli preveč, zlasti takega, podprtega z izkušnjami, predvsem pa so se ženske želele bolj izpopolniti v okraševanju prazničnega kruha.

Odlična učiteljica

Zato so v goste povabile Olgo Vene iz Sevnice, gospo, ki je skoraj vse življenje delala kot kuharica in bila tudi sicer izvrstna gospodinja, spekla pa je že nič koliko hlebcev kruha za različne priložnosti in imela nešteto delavnic.

Kar hudo ji je pri srcu, ko se ji zdi, da mlajši rod te stvari ne zanimajo več, zato je bila presrečna, da je naletela na šentjernejske gospodinje, ki so željne novega znanja ter imajo na leto veliko izobraževanj in delavnic. Kot pove njihova predsednica Danijela Pavlič, so imele letos že tri delavnice na temo pletenic z Jožetom Senegačnikom, o prazničnem kruhu z okraski pa so se nedavno dale podučiti v gostilni Luzar.

Znanje prenesle naprej

Večina je že kar s seboj prinesla vzhajano testo za praznični kruh, ki so ga nato spekle in okraševale.

Šentjernejske gospodinje so se zagnano lotile dela in se učile ter okraševale svoj kruh, zdaj pa bodo tudi same vodile delavnice še za svoje kolegice iz društva, ki bi se tudi rade izpopolnile pri okraskih. Seveda ni šlo brez raznih nožkov, škarjic, najbolj pravo orodje pa so spretni prstki. Olga si pomaga s šablonami, ki si jih je naredila sama. Pravi, da se je z okraski najprej srečala pri nekajletnem službovanju v Švici kot mlado dekle, doma pa je potem napredovala in se učila.

»Praznični kruh z okraski res pričara razkošje in da prazniku svečan pridih. Vesela sem, da svoje znanje in izkušnje lahko širim na mladi rod,« pove Olga Vene. V njeni družini jo bosta pri tej spretnosti nasledila dva vnuka.

Več o recepturi prazničnega kruha in Olgini tehniki dela okraskov pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: L. Markelj

Galerija