Industrijska cona Lepovče ena ključnih občinskih naložb

27.3.2024 | 11:00

Ribnica - Ribniški župan Samo Pogorelc si je te dni ogledal območje, kjer poteka komunalno opremljanje Industrijske cone Lepovče. Gradbena dela so v polnem zamahu in potekajo v skladu s terminskim planom. Investicija v novo industrijsko cono bo predvidoma končana v letu 2025, le ta pa predstavlja ključno naložbo za prihodnost Ribnice, so sporočili z občine.

S pridobljenimi nepovratnimi sredstvi bo Občina Ribnica zagotovila skupno 5,78 ha komunalno opremljenih zemljišč, ki bodo podjetjem omogočila vzpostavitev svojih dejavnosti. Z razširitvijo Industrijske cone se odpira priložnost za raznovrstna podjetja, ki bodo lahko izkoristila ugodno lokacijo in infrastrukturno podporo nove cone, so zapisali na občinskem FB profilu.

Občina Ribnica v prihodnjih dveh ali treh mesecih načrtuje prodajo zemljišč, ki so v njeni lasti in se nahajajo v industrijski coni. Skupna površina, ki bo na voljo za prodajo, znaša 1,6 ha, pri čemer bodo na razpolago zemljišča velikosti od 1800 do 3800 m2.

