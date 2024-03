Novomeška občina v večanje fonda lastnih neprofitnih najemnih stanovanj

27.3.2024 | 08:30

12. redna seja OS MONM (Foto: MONM)

Novo mesto - Novomeški občinski svetniki so prejšnji teden na seji (na kateri so bile sicer, kot smo poročali, najbolj žolčne razprave okoli Zavoda Novo mesto) potrdili načrt občinskega stanovanjskega sklada za tekoče leto, ki z odkupi stanovanj predvideva večanje fonda lastnih neprofitnih najemnih stanovanj. Razpoložljive javne najemniške namestitve pa bodo razširili tudi s prenovo sob za omogočanje bivanja študentov, so sporočili iz kabineta župana.

Poleg nadaljnje oddaje stanovanj v prenovljeni zgodovinski stavbi na Glavnem trgu, ki jih prvi najemniki koristijo že od začetka leta, nameravajo do konca leta obnoviti še dodatnih 30 stanovanjskih enot, načrtujejo pa tudi izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo treh stanovanjskih dvojčkov nad Kandijsko cesto, so sporočili.

Občinski svet je sprejel odlok o obročnem plačevanju, občinskih oprostitvah in upoštevanju preteklih vlaganj pri odmeri komunalnega prispevka, ki predstavlja predvsem uskladitev z aktualno zakonodajo, hkrati pa morebitne investitorje gradnje oskrbovanih stanovanj s 25-odstotno nižjim komunalnim prispevkom spodbuja k investiciji na območju občine, so navedli.

M. K.