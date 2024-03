Najbolj žolčno okoli Zavoda Novo mesto

22.3.2024 | 14:10

Novo mesto - Sinočnja druga letošnja seja novomeškega občinskega sveta ni imela dolgega dnevnega reda, kljub temu pa so nekatere točke kar trajale in se je ob njih vnela žolčna debata.

Najbolj vroče je bilo med prvo obravnavo predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino, ki predvideva nekatere spremembe pri organizaciji vodenja zavoda. Med drugim se s spremembo odloka ukinja koordinatorje za posamezna področja (šport, kultura ...) in direktorju omogoča imenovanje do dveh namestnikov in pomočnika. Obenem odlok spreminja vrstni red dejavnosti zavoda, tako da se področji kultura in šport zamenjata in bo najprej naveden šport, kar opravičujejo s sodelovanjem na razpisih za sofinanciranje projektov, saj naj bi jim do zdaj očitali, da gre za kulturni in ne športni zavod, in so imeli zaradi tega težave.

Medtem ko so pristojni odpori predlog odloka potrdili, pa se z njim ni strinjal svetnik Solidarnosti Uroš Lubej: »Ko smo pred slabimi osmimi leti vzpostavljali koordinatorje, je bil njihov namen, da ohranjajo neko avtonomijo oziroma samostojnost posameznih področij (kulture, športa, turizma in mladine). Predlogi sprememb gredo v smer bolj hierarhičnega vodenja in bo imelo tudi finančne posledice za sam zavod. Ko razmišljamo o tem, kako reorganizirati zavod, bi pričakoval, da se naredi temeljita analiza kalvarije tega zavoda od ustanovitve do danes, ko se je zvrstilo kar pet direktorjev, iz leta v leto so bile izgube, v zadnjem obdobju se je zgodil kadrovski anticunami, ko so odšli številni strokovni sodelavci, od 61 zaposlenih jih je odšlo deset, med drugim vodja kadrovske službe, poslovnega sektorja, sodelavka s področja turizma, strokovna sodelavca za področje športa, iz računovodstva ... Pri taki spremembi bi rad videl resno analizo, zakaj do tega prihaja, kaj se dogaja v tem zavodu in kaj je z njim narobe, ne pa da z enim zamahom vse to pometemo,« je dejal in dodal, da je obisk na dogodkih, ki naj bi bili paradni konji zavoda, milo rečeno katastrofalen, vprašljivi pa naj bi bili tudi komercialni projekti, ki so se dogajali v zadnjem obdobju. Predlagal je, naj se predlog zavrne in se pred ponovno obravnavo naredi resna analiza dogajanja v zavodu, med drugim pa je pripomnil, da precej dni kulturni center ni zaseden z dogodki.

Na očitke svetnika Lubeja je odgovoril direktor Zavoda Novo mesto Aleš Makovac: »V enem letu imamo v Zavodu Novo mesto sedem tisoč dogodkov. Nekateri dogodki so velikanski, eni pa so zgolj tekma, a tudi slednji vzamejo ogromno časa. Vse dogodke z vseh štirih področij moramo enako kakovostno podpreti. Štirje koordinatorji, ki so zapisani v veljavnem odloku, k temu ne pripomorejo čisto nič. Na zavodu je optimistično delovno vzdušje. Ta trenutek. Kaj to pomeni za kulturo, na katero se nanašajo nekatera vprašanja? Ko gledate napovednik za kulturo, na njem ni vseh dopoldanskih dogodkov s področja kulturnoumetnostne vzgoje, ki ga letno obišče dvajset tisoč otrok, kar je več kot v Cankarjevem domu. K nam prihajajo otroci iz Bele krajine, Posavja, Zasavja, Dolenjske vse do Grosuplja. Ti dogodki zasedejo prostor in vzamejo čas in energijo. Ko imamo dopoldne dogodek kulturnoumetnostne vzgoje, popoldne ne more biti drugega dogodka, saj je na odru postavljena scena, ki jo potrebujemo tudi naslednje dni. Poleg tega v napovedniku iz več razlogov ni dogodkov, ki jih organizirajo društva. Tu bi bilo treba najti drug način obveščanja.«

Poleg tega je občinski svet na včerajšnji seji v prvi obravnavi sprejel Odlok o obročnem plačevanju, občinskih oprostitvah in upoštevanju preteklih vlaganj pri odmeri komunalnega prispevka na območju Mestne občine Novo mesto, sprejel letno poročilo in poslovno finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Novo mesto ter letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter dal pozitivno mnenje Borisu Plutu kot kandidatu za ravnatelja Srednje elektro-računalniške šole in tehnične gimnazije na Šolskem centru Novo mesto za petletno mandatno obdobje.

I. V.

Galerija