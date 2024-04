gospodarstvo

Za podjetniško usposabljanje skoraj 13 milijonov evrov

29.4.2024 | 12:00 | M. K.

Ljubljana/Novo mesto - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za 12 projektov Podjetno nad izzive (PONI) slovenskih regionalnih razvojnih agencij. Zanje se namenja 12,92 milijona evrov iz evropskega sklada za regionalni razvoj, so sporočili z ministrstva.

Razvojni centri v pomurski, zasavski, podravski, savinjski, primorsko-notranjski, novomeški oz. jugovzhodni, koroški in posavski regiji bodo prejeli po 1,31 milijona evrov evropskih sredstev. Medtem bodo centri na Gorenjskem ter v goriški, obalno-kraški in ljubljanski regiji prejeli po nekaj nad 615.300 evrov.

Projekt PONI je namenjen spodbujanju podjetništva, ki ga sočasno izvaja 12 organizacij v Sloveniji. Projekt predstavlja program štirimesečnega usposabljanja oseb, ki želijo realizirati podjetniško idejo in jo ob pomoči mentorjev in vsebinskih usposabljanj ter svetovanj spremeniti v tržno zanimive produkte oz. storitve.

Ti projekti se izvajajo v okviru programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 in v okviru inovacijske družbe znanja ter zasledujejo cilje krepitve trajnostne rasti in konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter ustvarjanja delovnih mest v malem gospodarstvu, med drugim s produktivnimi naložbami.

