Na Glavnem trgu - Že tretji razpis za stanovanja

12.3.2024 | 18:40

V prenovljeni nekdanji Fichtenauovi hiši so prazna še štiri stanovanja. (Foto: MONM)

Novo mesto - V začetku februarja je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto uradno predal namenu osem novih stanovanj v prenovljeni hiši na Glavnem trgu 2, znani kot Fichtenauova hiša. Štiri namenska najemna stanovanja za mlade in mlade družine so že oddana. Zanimivo pa je, da sta tudi po drugem razpisu, ki je bil odprt do konca lanskega leta, še dve najemni stanovanji ostali prazni, enako tudi obe kadrovski stanovanji. Sklad je tako konec februarja objavil še tretji razpis, ki je odprt do vključno 31. marca.

Po besedah direktorja občinskega stanovanjskega sklada Bojana Rajerja je bila glavna težava na prvem razpisu, objavljenem junija lani, v razpisnih pogojih, ki se nanašajo na dolžino prebivanja. Ti so določali, da je najemnik upravičen prebivati v stanovanju le, dokler izpolnjuje status mlade osebe, opredeljene v razpisu, torej da je star manj kot 30 let, v primeru mlade družine pa, dokler je kateri koli od staršev mlajši od 36 let.

Prazna še štiri stanovanja – Neprimerni pogoji na prvem razpisu – Zainteresirane zmotila predvsem omejitev dolžine prebivanja – Po spremembi razpisnih pogojev več zanimanja – Razpis za stanovanja v Podbrezniku predvidoma poleti

Dragana Stanković