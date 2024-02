FOTO: Fichtenauova hiša uradno vseljiva

7.2.2024 | 19:30

Fichtenauova hiša je spomeniško zaščitena stavba na zgornjem koncu novomeškega Glavnega trga. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Potem ko je bila lani junija obnova nekdanje Fichtenauove hiše na Glavnem trgu 2 končana in je bil objavljen razpis občinskega javnega stanovanjskega sklada za dodelitev šestih od skupno osmih namenskih najemnih stanovanj, namenjenih mladim in mladim družinam, je bil davi objekt predan namenu. Prva štiri stanovanja so tudi že dobila najemnike, s katerimi je sklad tudi že podpisal pogodbe.

Fichtenauova hiša je spomeniško zaščitena stavba na zgornjem koncu novomeškega Glavnega trga. Polovico hiše je občini, ki je bila že pred tem delna lastnica stavbe, leta 2016 podaril Nikolaj Levičnik, potomec družine Jelovšek pl. Fichtenau. Družina Fichtenau je bila ugledna meščanska družina, ki je imela močan vpliv na gospodarsko in politično življenje Novega mesta v 19. stoletju, v tej hiši pa je vodila novomeško poštno službo. Hiša je v pisnih dokumentih prvič omenjena leta 1738, sredi 18. stoletja je bila last kostanjeviške opatije. Po drugi svetovni vojni so večji del hiše podržavili, z denacionalizacijo pa je bila vrnjena Nikolaju Levičniku.

Stanovanja že čakajo na prve najemnike. (Foto: I. V.)

Med drugim je bil prav v tej hiši rojen Boris Andrijanič, novomeški lekarnar, ustanovitelj in dolgoletni generalni direktor tovarne zdravil Krka, svoje otroštvo pa sta v tej hiši med drugimi preživljala tudi znana novomeška novinarja Marjan Moškon in Rasto Božič. Do devetdesetih let prejšnjega stoletja je bila v pritličju hiše prodajalna avtomobilov in rezervnih delov Avto deli.

Prenova, ki bi se sicer morala končati do konca leta 2021, se je zavlekla in zaradi podražitev gradbenega materiala in storitev ter nepredvidenih del zaradi bistveno slabšega stanja stropov in ostrešja občutno podražila na skoraj 3,5 milijona evrov. Obnova je potekala pod nadzorom strokovnjakov Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Dve stanovanji sta kadrovski, šest pa jih je namenjenih mladim in mladim družinam. Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let, če še noben otrok ni šoloobvezen, status mlade osebe pa je omejen na starost med 18. in 30. letom. Upravičenci za dodelitev namenskih najemnih stanovanj ne smejo presegati dohodkovnega cenzusa, ki na primer za enočlansko gospodinjstvo ne sme presegati 2.637, za štiričlansko pa 4.878 evrov neto.

Stanovanja v prvem in drugem nadstropju so velika od 54 do 98 m2 in imajo v pritličju shrambo, v stavbi pa je tudi dvigalo. Stanovanja so neopremljena in namenjena oddaji za prosto oblikovano stroškovno najemnino 7 evrov za m2 uporabne površine. Okvirna najemnina za stanovanje, veliko 60 m2, znaša 420 evrov na mesec. Najemniki bodo morali podpisati izjavo, da so seznanjeni z lokacijo stanovanja, ki je v starem mestnem jedru Novega mesta, na Glavnem trgu, ter da se zavedajo možnosti občasnega hrupa zaradi urbanega dogajanja in organiziranih dogodkov na Glavnem trgu, da do tega nimajo zadržkov in se vnaprej odpovedujejo vsem pravnim zahtevkom, povezanim s tem.

I. V.

Galerija