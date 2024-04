gospodarstvo

Mladi umi v iskanju inovativnih rešitev

29.4.2024 | 10:00 | M. K.

Foto: Simon Krnc

Novo mesto - Fakulteta za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu je te dni gostila 7. podjetniški natečaj, ki je zbral osnovnošolske učence in dijake z namenom predstavitve njihovih inovativnih poslovnih idej. Letos je komisija prejela 54 prijav, od tega 23 iz osnovnih šol in 31 iz srednjih šol, kar priča o velikem zanimanju in kreativnosti mladih, so sporočili z Univerze. Zaradi velikega števila kakovostnih prijav je komisija izbrala po 20 najboljših idej iz vsake kategorije, ki so bile predstavljene v dveh ločenih skupinah. Učenci in dijaki so s svojimi poslovnimi idejami naslavljali izzive sodobnega časa. Tako so v svojih idejah pogosto v ospredje postavili praktičnost ter trajnostni razvoj. Zavedajo se namreč, kot pravijo organizatorji, ''da je v času, ko se soočamo s hitrimi in nepredvidljivimi klimatskimi spremembami, izgubo biotske raznovrstnosti in naraščajočo neenakostjo, nujno iskati inovativne rešitve, ki nam lahko pomagajo pri oblikovanju bolj trajnostne in vključujoče prihodnosti.''

Zmagovalci med srednjimi šolami

Vse predstavljene podjetniške ideje so vključene v zbornik, ki ga je prejel vsak udeleženec natečaja. Na Univerzi Novo mesto so prepričani, da dogodek ne samo da predstavlja priložnost za mlade, da pokažejo svoje sposobnosti in kreativnost, ampak jim tudi omogoča, da njihove ideje dobijo priznanje in vidnost.

Dekanica fakultete in vodja natečaja doc. dr. Malči Grivec ob tem dodaja: »Vseli nas, da so se mladi in njihovi mentorji odzvali v tako velikem številu, pri čemer so ideje resnično pokazale, da na mladih svet stoji. Pokazali so nam namreč, da znajo sodobno tehnologijo uporabljati za reševanje vsakodnevnih in tudi bolj kompleksnih problemov ter da v kolikor bomo želeli biti še naprej uspešni pri svojem delovanju, bosta digitalizacija in umetna inteligenca morali postati del našega vsakdana. A kar je najbolj pomembno, pokazali so nam, da vse, kar je bilo nekoč v uporabi, ni za odpis. Dokazali so nam namreč, da jih zanimajo tudi druženje in preživljanje prostega časa v naravi, raziskovanje naravnih in kulturnih znamenitosti Slovenije ter druženje s prijatelji in družino v živo ob igranju družabnih iger.«

Zmagovalci med osnovnimi šolami

Najboljše poslovne ideje v kategoriji osnovna šola so bile:

ZEKO (ROBOTSKI ZALIVALNIK)

avtorji: Jakob Kukovec, Rene Plohl, Nika Vaupotič

mentorici: mag. Maja Korban Črnjavič, Mirjana Špacapan

Osnovna šola Ormož

NAMIZNA IGRA BUCCANEER

avtorja: Katja Muha, Kristjan Muha

mentorja: Mateja Kunc, mag. Simon Muha

Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje

FASADOFARBAR:

avtorji: Erik Harej, Marko Harej, Izak Mozetič

mentorja: Borut Fiorelli, Tatjana Pahor

Osnovna šola Dornberk

Najboljše poslovne ideje v kategoriji srednja šola so bile:

POLNJENJE MOBILNEGA TELEFONA S KOLESOM

avtorice: Paula Globočnik, Maja Kotar, Tjaša Podgoršek

mentorja: Jana Jemec

Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola Kranj

FURBANTECH

avtorji: Mattia Pagnanlli, Tomi Pugliese Štuva, Alex Koljesnikov

mentorice: Nadine Baruca, mag. Lea Viler

Srednja šola Pietro Coppo Izola

DRUGA PRILOŽNOST, D. O. O.

avtorice: Manja Buhvald, Aneja Kotnik Žvikart, Maruša Ošlak

mentorici: Darja Sovinc, Vanja Lužnic

Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

