Gradnja nove OŠ Loka po načrtih

26.3.2024 | 12:50

Fotografije: Občina Črnomelj

Črnomelj - V novi stavbi OŠ Loka naj bi se pouk začel v šolskem letu 2024/2025. Naložba je ocenjena na nekaj več kot 14,4 milijona evrov, nova stavba bo imela 4.500 kvadratnih metrov površin.

Trenutno na objektu nove šole v Loki potekajo različna obrtniška dela, od izdelave estrihov, fasadnih oblog in strešne kritine do namestitve stavbnega pohištva, slikopleskarskih del ter ureditve okolice, so sporočili s črnomaljske občine.

Poleg tega se vgrajujejo električne in strojne inštalacije ter sistemi za prezračevanje in ogrevanje. Ureja se tudi telovadnica za prvo triado, prav tako je potrjen nakup notranjega pohištva in opreme za kuhinjo.

''Smo torej na pravi poti, da bo nova šola pravočasno opremljena in pripravljena na sprejem učencev,'' so zapisali v sporočilu za javnost in dodali pričujoče fotografije.

M. K.

Galerija