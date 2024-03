2. Velikonočna tržnica: Majda Jurše zmagala z brezglutensko orehovo potico

Brežice - Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice je konec tedna v sodelovanju s Komunalo Brežice izpeljal drugo Velikonočno tržnico. Dogodek je na brežiško tržnico pritegnil občutno večje število lokalnih ponudnikov in obiskovalcev, so sporočili organizatorji. Na stojnicah so se poleg rednih ponudnikov predstavljali tudi ponudniki, ki so del Kolektivne blagovne znamke Brežice Izbrano.

Živahno je bilo tudi zaradi spremljevalnega programa - živa glasba med stojnicami, poslikava obraza za najmlajše, izdelava velikonočnih okraskov ter razstava in degustacija domačih potic, ki so se dan prej pomerile na 1. Tekmovanju v peki potic. Na ocenjevanje je prispelo 12 potic in komisija je imela težko delo, da izbere najboljšo. Najboljša potica je uspela Majdi Jurše, ki je pripravila brezglutensko orehovo potico.

ZPTM Brežice bo tem še sporoča, da ''se zaveda pomena podpore lokalni skupnosti in lokalnim ponudnikom, zato si prizadeva za oživitev tradicije živahnih tržničnih sobot, kjer se krepijo vezi med ljudmi in lokalnimi proizvajalci.''

Zavod načrtuje nadaljnje tematske dogodke, kot je Martinova tržnica, in si želi, da bi tržnica vsako prvo soboto v mesecu postala središče živahnosti, ponudbe in druženja, so še zapisali v sporočilu za javnost.

