Izzivi starševstva - Najmanj otrok v sto letih

Najmanj otrok v sto letih

26.3.2024 | 14:30

Starša sta vedno oba – današnji očetje nedvomno bolj pomagajo ženam pri materinstvu, a tu se da še veliko storiti. (Foto: L. M.)

Novo mesto, Brežice - V Sloveniji že nekaj desetletij upada število rojstev. Že dolgo je rodnost prenizka za obnavljanje prebivalstva, lani pa beležimo rekordno malo rojstev. Po začasnih podatkih Statističnega urada RS (SURS) se je lani rodilo najmanj otrok v zadnjih sto letih, le 16.800. To je pet odstotkov manj kot predlani in najmanj od začetka zbiranja podatkov leta 1922. Naravni prirast je neprekinjeno negativen od leta 2017, lani je bil prvič negativen vse mesece v letu.

Najpomembnejši vzrok za zmanjšanje števila rojstev v zadnjem času je zmanjšanje števila žensk v rodni dobi, torej starih med 15 in 49 let. Njihovo število se je med letoma 2000 in 2022 zmanjšalo za 18 odstotkov.

V vseh državah članicah pa narašča tudi delež žensk, ki se odločijo za rojstvo prvega otroka po 40. letu starosti. Delež žensk, ki niso rodile, se je v zadnjih 70 letih pri nas zmanjšal, ravno tako tistih, ki so rodile najmanj štiri otroke. In kaj kažejo tovrstni podatki v novomeški in brežiški porodnišnici?

V Sloveniji lani rojenih najmanj otrok, odkar spremljamo podatke o rojstvih – Porodnice vse starejše in tudi vse mlajše – Težko si omisliš družino brez stanovanja

