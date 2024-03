Gorelo na deponiji lesa

26.3.2024 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. Š.)

Sinoči ob 21.26 je pri odcepu za Kuzarjev Kal pri Novem mestu gorelo na deponiji lesa. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so ob prihodu ugotovili, da gre za polno razviti požar, ki so ga omejili in pazili, da se ne razširi v okolico. Gorelo je na površini okoli 300 kvadratnih metrov. Gasilci so do jutranjih ur ostali na gasilski straži.

Ob 11.36 je ob Pišeški cesti na Bizeljskem, občina Brežice, zagorel travnik s podrastjo. Gasilci PGD Bizeljsko so požar na površini štirideset kvadratnih metrov pogasili in preprečili nadaljnjo širitev ognja.

Danes brez elektrike



Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLEK PRI DRAGATUŠU, na izvodu DESNO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOK, TP PRIMOSTEK;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GERŠIČI, TP DOBRAVICE, TP DOL. DOBRAVICE, TP GOR. DOBRAVICE, TP KRIVOGLAVICE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP DOL. STARA VAS 1962.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP:

- Mokronog šola, nizkonapetostno omrežje – Žnidaršič med 8:00 in 14:00 uro.

- Mirna bloki, nizkonapetostno omrežje – Blok 2 med 8:00 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 13. uro na območju TP Leskovec križišče, nizkonapetostno omrežje – Arh nova hiša; na področju nadzorništva Brežice pa med 9. in 12. uro na območju TP Trnje hlevi, nizkonapetostno omrežje – smer Mostec.

M. K.