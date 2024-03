Dogajanje v Krškem v znamenju Josipininega leta

25.3.2024 | 19:30

Na današnji novinarski konferenci (Foto: MO Krško)

Krško - V Krškem ob 200-letnici rojstva gospodarstvenice, mecenke in dobrotnice Josipine Hočevar z nizom dogodkov in prireditev letos obeležujejo Josipinino leto. Od aprila do septembra v sodelovanju z različnimi partnerskimi organizacijami - od javnih zavodov, kulturnih in drugih društev do gostinskih ponudnikov - pripravljajo niz dogodkov.

Kot so predstavniki krške občine, Posavskega muzeja Brežice in Centra za podjetništvo in turizem Krško sporočili na današnji novinarski konferenci, se na ta način spominjajo ljudi, ki so v preteklosti veliko storili in pomenili v zgodovini mesta.

Josipina Hočevar je bila ključna figura v razvoju ne le enega, temveč dveh mest - Radovljice, kjer se je rodila, ter Krškega, kjer je preživela večino svojega življenja. "V tem posebnem letu nas čaka vrsta prireditev in dogodkov, ki bodo pričarali duh Josipininega časa," je povedal župan Krškega Janez Kerin.

Osrednji dogodek bo po njegovih besedah prav na 200-letnico rojstva, 6. aprila, ko bodo gostili predstavnike Radovljice, kjer se je Josipina Hočevar rodila leta 1824. Praznovanju se bodo takrat pridružili tudi gostinci iz starega mestnega jedra, ki na ta dan pripravljajo posebno ponudbo.

Po besedah direktorice Kulturnega doma Krško Darje Planinc bodo ta dan v sodelovanju z Mestno občino Krško, občino Radovljica in muzejskimi zavodi obeh občin počastili z nizom dogajanj v starem mestnem jedru, Mencingerjevi hiši in Mestnem muzeju Krško.

"Na poti od Bonove hiše, mimo Hočevarjevega mavzoleja in drugih izpostavljenih objektov starega mestnega jedra bomo z udeleženci sprehoda spoznavali dediščino, ki še danes daje pečat mestu in pozornega obiskovalca spominja na zakonca Josipino in Martina Hočevarja, ki sta v drugi polovici 20. stoletja sooblikovala mesto ob reki Savi. Sprehod bomo sklenili na Hočevarjevem trgu s srečanjem predstavnikov obeh mest," je dejala Planinc.

Po ogledu cerkve Janeza Evangelista, katere zunanjost krasijo plastike kiparja Ivana Zajca, umetnika, ki mu je študij kiparstva na Dunaju s štipendijo omogočila prav Josipina Hočevar, bodo obiskali krški mestni muzej, kjer je na ogled stalna razstava o Josipini Hočevar.

Hkrati bo na voljo ustvarjalni kotiček, v katerem bo mogoče preizkusiti veščine in spretnosti pri ročnih delih, v recepciji Mestnega muzeja Krško pa bodo ob razstavi Personalizirana znamka Josipine Hočevar in priložnostni žig Društva zbirateljev Verigar Brežice obiskovalci lahko napisali razglednico s podobo in znamko znamenite meščanke.

V preddverju krške občine bo od 5. aprila do 31. avgusta spominu na Josipino Hočevar posvečena muzejska vitrina.

Direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj, poznavalka življenja in dela Josipine Hočevar, je poudarila, da je bila to uspešna ženska 19. stoletja. Skupaj z možem Martinom je izkazala odlično gospodarjenje ter se zavzemala za razvoj šolstva, mesta in širšega območja.

"Njene velikodušne donacije šolam, župnijam za obnove cerkva ter mestoma Radovljica in Krško, kjer je preživela skoraj 70 let, so še danes opazne tako snovno kot nesnovno. Njena zgodba, ki je bila dolgo spregledana, ob 200-letnici njenega rojstva pa je ponovno postavljena v ospredje, nas bo zagotovo navdihnila ter nam dala zgled," je dejala Černelič Krošelj.

V organizaciji Centra za podjetništvo in turizem Krško pa bo 8. junija potekal še Družinski piknik v parku, kjer bo med drugim zabava z Ribičem Pepetom za najmlajše, delavnice in srečanje z znamenitimi Krčani.

M. K.