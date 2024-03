Najboljši sadni sokovi in žganja

25.3.2024 | 09:40

Rim - V Rimu v Beli krajini so že dvajsetič ocenjevali sadne sokove in žganja. Le težave v času epidemije covida so eno leto tradicionalno ocenjevanje preprečile, sicer pa prireditev poteka vsako leto na Domačiji Raztresen. Po dobrem desetletju sodelovanja so letos žal izostali vzorci sokov in žganj iz Hrvaške.

Lanskoletna huda pozeba je precej zdesetkala domačo ponudbo, saj sadjarji skorajda niso imeli domačega sadja za pripravo žganj in sokov. Kljub temu je v ocenjevanje prispelo 45 žganj, 13 likerjev in 10 sokov. Največ vzorcev so prinesli pridelovalci iz Bele krajine, z zanimivimi posebnostmi pa so se jim pri ocenjevanju pridružili tudi kolegi z Goričkega, iz Prekmurja in širšega območja Ljubljanskega barja. Kvaliteta proizvodov, prinesenih na ocenjevanje, se vsako leto izboljšuje – letos ocene niso dobila le tri žganja. Trije sokovi so dobili zlata priznanja, prav tako pa tudi trije likerji in šestnajst žganj. Najboljšo žganjico je tokrat pridelal Jože Veselič iz Purge, Štefan Gjergjek z Goričkega pa že več let nudi najboljše sadne sokove.

Sedemčlanska strokovna komisija sestavljena iz ocenjevalcev iz Bele krajine, Dolenjske in Primorske je vzorce ocenila 19. marca, minuli petek pa je ob razglasitvi rezultatov in podelitvi priznanj potekal tudi kulturni program (Adlešiški tamburaši) in predstavitev aktivnosti Krajinskega parka Kolpa (Boris Grabrijan) pri ohranjanju kulturne krajine, posebno visokodebelnih travniških sadovnjakov.

Tudi sicer je bila prireditev in druženje po njej, ko je bilo mogoče poskusiti vsa nagrajena žganja, likerje in sokove, slovesnejša, saj dvajseta obletnica ni kar tako in gostitelja Majda in Bore Raztresen sta se zelo potrudila pričarati slavnostno vzdušje tudi s pogostitvijo s proizvodi njune ekološke kmetije.

Podrobneje so rezultati predstavljeni v spodnjih prilogah.

B. G.

Galerija