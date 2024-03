Mladi kreativki zmagali z »0.0. pir prešrja«

19.3.2024 | 10:50

Mladi kreativki (Foto: FB DROM agency)

Ljubljana/Novo mesto - Zmagovalki natečaja Mladi kreativci 2023 sta Lučka Fabijan in Ivona Repše iz novomeške DROM agency s kreativno rešitvijo »0.0 pir prešrja«. Za nagrado se bosta udeležili mednarodnega festivala kreativnosti Cannes Lions.

Drugo mesto sta osvojila Maruša Jug in Tim Rebol iz agencije Herman & partnerji z idejo »Nepopularnice«, tretje mesto pa Benjamin Hrkić in Tim Luznar iz agencije Bold.group s projektom »People vs Heine 0.0«, poroča Marketing magazin.

Tekmovanje, ki ga vsako leto organizira Slovenska oglaševalska zbornica pred Slovenskim oglaševalskim festivalom, so tudi letos izpeljali po vzoru tekmovanja »Young Lions Competition«, saj so imeli tekmovalci za celoten potek ustvarjanja rešitev zgolj 24 ur časa.

M. K.