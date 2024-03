Tokrat o demenci

19.3.2024 | 09:30

Zbrane je najprej pozdravila Alenka Žugič Jakovina (desno). V pogovoru, ki ga je vodila Anica Žugič (v sredini), so sodelovale (z leve) Mateja Zlobko, Jana Starc, Fanika Zagorc in Mojca Hvala Cerkovnik.

Toni, Matic in Miha Sotošek ter Rok Ferenčak

Ženske zgodbe so prišle poslušat skoraj izključno ženske.

Kostanjevica na Krki - Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci Kostanjevica na Krki in kostanjeviška enota Valvasorjeve knjižnice Krško sta nedavno pripravila v kostanjeviški gostilni Žolnir že enajsti dogodek iz niza s skupnim naslovom Ženske zgodbe. Gre za pogovor, ki ga organizirata enkrat leto, vsakič na drugo temo.

»Ob gostoljubju gostilne Žolnir, skupaj z desetinami sogovornic pišemo spomine na življenje, ki je bilo, govorimo o vsakdanu, ki je tako povedan in slišan, lahko čudovita zgodba. Da bi se bolje poznali, bolj razumeli, bolj spoštovali in cenili, da ne bi življenja in zgodbe za vedno odšli v pozabo. Prepričana sem, da mi vsi, ki se na ženskih zgodbah srečujemo, teh zgodb ne pozabimo in jih tudi pripovedujemo naprej. Da ljudi in stvari okrog sebe lahko vidimo drugače, polnejše. Pa naj bodo to naše pevke, učiteljice, ženske v belem, šivilje in en krojač, hčere iz velikih družin, najsi gre za fižol, med in čipko ali opravila nekoč. Vesela sem, ker čutim, da so Ženske zgodbe naše in vaše, da so ta marčevska srečanja živih pogovorov in prijetnega ter slastnega druženja nepogrešljiva,« je na začetku tokratnega srečanja rekla vodja kostanjeviške knjižnice Alenka Žugič Jakovina.

V pogovoru, ki ga je tudi tokrat vodila predsednica Društva podeželskih žena Pod Gorjanci Anica Žugič, so sodelovale vodja zdravstvene nege in oskrbe v Domu starejših občanov Krško, diplomirana medicinska sestra, Jana Starc, kostanjeviška rojakinja Mojca Hvala Cerkovnik, magistra sociologije, adiktologinja, svetovalka in terapevtka medicinske hipnoze, Fanika Zagorc z Gornje Prekope in Mateja Zlobko iz Slivja. Letošnja tema je bila demenca.

Dogodek so zaključili z glasbo. Nastopili so harmonikar Toni Sotošek, njegova sinova Matic (s klarinetom) in Miha (na trobenti) ter pevec Rok Ferenčak.

Več o dogodku in tokratni temi ta četrtek v tiskanem Dolenjskem listu.

