FOTO: Nogometaši Krke po dobrem prvem polčasu na koncu celo trepetali za točko

Nogometaši Krke po dobrem prvem polčasu na koncu celo trepetali za točko

16.3.2024 | 10:00

Maj Rorič (z žogo) se je veselil prvega zadetka v dresu Krke.

Novomeščani so imeli v prvem polčasu kar nekaj priložnosti za zadetek.

Novo mesto - Nogometaši Krke so se po porazu prejšnji teden v Slovenski Bistrici želeli hitro vrniti na zmagovite tirnice. Včeraj so na domačem igrišču gostili Ilirijo, ki je na lestvici 2. SNL na predzadnjem mestu. Novomeščani so imeli v prvem polčasu, ki so ga dobili z 1:0, vse vajeti igre v svojih rokah, po odmoru pa so popustili in na koncu celo trepetali za točko. Tekma se je končala z rezultatom 1:1.

Roke gostujočega vratarja Nejca Dermastije je v 15. minuti s strelom z roba kazenskega prostora ogrel kapetan Krke Andraž Lipec. Ilirija je imela v prvem polčasu žogo več v svojih nogah, vendar pa si praktično ni pripravila nobene resne priložnosti. Na drugi strani so krkaši znova zapretili v 28. minuti, ko je borbeni Kristijan Blaževski po prestreženi žogi na sredini igrišča hitro potegnil v kazenski prostor in sprožil, vendar je zadel enega od branilcev Ilirije, žoga se je odbila do Ricarda Fernandeza Betriua, ki je čakal spredaj, vendar je bil andorski napadalec v prepovedanem položaju, zato njegov gol ne bi veljal.

Novomeščani so tudi v nadaljevanju vse bolj pritiskali na vrata Ilirije, a tudi po poskusu Ismira Nadarevića, ki je hitro stekel v protinapad, je ostalo 0:0. Premoč na igrišču so potrdili v 40. minuti, ko je po levi strani hitro v napad krenil Nadarević, ki je žogo ravno pred črto, ki označuje konec igrišča, uspel podaljšati do svojih soigralcev. V sredini pred gostujočim vratarjem je čakal Ricard Fernandez Betriu, vendar je bila podaja nekoliko previsoka, akcijo pa je dobro spremljal Maj Rorič, ki je pritekel iz ozadja in zabil gol za vodstvo Krke z 1:0.

Domači bi lahko na začetku drugega polčasa dosegli še en zadetek in morda s tem že odločili tekmo, vendar so bili v zaključku napada premalo zbrani. Ilirija se je na vso moč trudila izenačiti, njihov trud je bil poplačan pet minut pred koncem, ko je zadel Tilen Mlakar za končnih 1:1.

»Določeni igralci so malo načeti in niso imeli prave svežine. Na koncu moramo priznati, da je bila Ilirija v drugem polčasu boljša. Razočaran sem, da nismo v zaključku odigrali bolj pametno. Na koncu se mi zdi, da je rezultat kar realen pokazatelj dogajanja na igrišču. Prvi polčas smo imeli mi veliko več od igre, takrat bi morali doseči še drugo gol in tekmo mirno pripeljati do konca. V drugem polčasu nam je zmanjkal energije, določeni igralci še niso pripravljeni za 90 minut, sploh na tako zahtevnem igrišču. Pomembno je, da tekme niso zgubili. Zdaj je na vrsti obračun z Gorico, rabimo sveže noge, imamo težave s širino, kajti nekaj igralcev nastopa tudi za mladince. Na dveh frontah tekmujemo, kar pa vsak vikend ni najlažje. Včasih gre brez posledic, včasih pač ne. Danes smo imeli zaradi tega težave,« je po koncu srečanja povedal trener Krke Agron Šalja.

