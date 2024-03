FOTO: Mladi pripravljali jedi na žlico

15.3.2024 | 14:20

Med osnovnošoci so komisijo najbolj prepričali učenci OŠ Dramlje z nalogo Drameljske jedi na žlico.

V kategeriji srednješolcev so slavili dijaki Biotehniškega centra Naklo.

Med študenti je bila tokrat le ena naloga, in sicer Višje strokovne šole Grma Novo mesto, pod drobnogled so vzeli Jedi na žlico treh generacij

Strokovno komisijo so sestavljali doc. dr. Mateja Habinc, doc. dr. Stojan Kostanjevec, in mag. Marlena Skvarča.

Novo mesto - Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) je v sodelovanju z Grmom Novo mesto – centrom biotehnike in turizma danes pripravila že 26. državno tekmovanje Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije. Tokrat na temo Jedi na žlico.

»Izhodišče za raziskovalno delo mladih so jedi na žlico povzete po knjig dr. Janeza Bogataja Gastronomija Slovenije: Gastronomija Osrednje Slovenije in Ljubljane, Gastronomija Alpske Slovenije, Gastronomija Panonske Slovenije in Gastronomija Sredozemske Slovenije. V njej učenci, dijaki in študentje za izbrana lokalna okolja, v katerih živijo oziroma jih dobro poznajo, izberejo jedi na žlico, ki jih posamezna knjiga predstavlja, nato pa skušajo te iste jedi poiskati v lokalnih okoljih. Izhodiščno vprašanje je, ali v knjigah predstavljene jedi ljudje v izbranih okoljih dejansko poznajo oziroma so jih poznali v preteklosti ali pa so morda poznali kakšne druge, podobne ali pa povsem drugačne tradicionalne jedi na žlico,« so v ZOTKS orisali izbor letošnje teme.

Letos so se dijakom in dijakinjam ter študentkam in študentom prvič pridružili tudi osnovnošolci, s povabilom osnovnim šolam so, pravijo organizatorji, dodali še dodatno vrednost izbirnima predmetoma Sodobna priprava hrane ali Načini prehranjevanja.

Danes se je tako v Hiše kulinarike na Glavnem trgu v Novem mestu že leta zvesti strokovni komisiji, ki so jo sestavljali predavatelj na ljubljanski Pedagoški fakulteti doc. dr. Stojan Kostanjevec kot predsednik, specialistka za etnologijo doc. dr. Mateja Habinc in priznana ocenjevalka hrane mag. Marlena Skvarča, predstavilo osem ekip: dve osnovnošolski (OŠ Dramlje z nalogo Drameljske jedi na žlico in OŠ Videm na Ptuju z nalogo Krompirjev »zos« naših babic) in pet srednješolskih (ŠC Nova Gorica – Biotehniška šola z nalogo Jedi na žlico Vipavske doline, Kmetijska šola in biotehniška gimnazija Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma z nalogama Notranjska na žljici in Pozabljene jedi na žlico, Biotehniški center Naklo z nalogo Poznavanje jedi na žlico med različnimi generacijami ter Živilska in naravovarstvena šola Biotehniškega centra Ljubljana z nalogo Jed na žlico – močnik), študentske barve pa je zastopala Višja strokovna šola Grma Novo mesto z nalogo jedi na žlico treh generacij.

V kategoriji osnovnošolcev so komisijo z nalogo, predstavitvijo, pripravljenimi jedmi in mizo najbolj prepričale učneci OŠ Dramlje in med srednješolci dijaki Biotehniškega centra Naklo, v študentski kategoriji pa je bila torej le ena naloga.

Namen tekmovanja je popularizacija etnoloških in kulinaričnih značilnosti slovenskega kulturnega prostora, odkrivanje za etnologijo in kulinariko nadarjene učenke in učence, dijake in dijakinje ter študente in študentke ter spodbujanje mladih k poglabljanju znanja in raziskovalne dejavnosti na tem področju.

Tekst in foto: M. Ž.

