Melanija Trump pisala škofu Glavanu

15.3.2024 | 14:40

Upokojeni novomeški škof msgr. Andrej Glavan je te dni prejel zahvalno pismo Melanije Trump za lepo mašo zadušnico njeni pokojni mami Amaliji.

Novo mesto, Raka - Upokojeni novomeški škof msgr. Andrej Glavan je bil te dni prijetno presenečen ob prejemu posebnega pisma, ki je prišlo iz Amerike, od nekdanje prve dame ZDA Melanije Trump. V njem se mu skupaj z očetom Viktorjem Knavsom zahvaljuje za lepo slovo od njene pokojne mame Amalije 18. januarja v cerkvi sv. Lovrenca na Raki. Amalija Knavs je pri 78. letih preminila januarja v Ameriki.

V pismu piše takole: »Spoštovani Msgr. Glavan, iskreno se vam zahvaljujemo za maševanje v cerkvi sv. Lovrenca na Raki. Vaša poslovitev od naše drage Amalije je bila neprecenljiva in naj bo spomin nanjo in to lepo mašo za vedno zapisan v naših srcih. S spoštovanjem.« Sledita oba podpisa.

Pismo zahvale škofu Glavanu Melanie Trump in njenega očeta Viktorja Knavsa.

»Nisem pričakoval kaj takega, gotovo gre za lepo gesto Melanije in njenega očeta. S to zahvalo dajo vedeti, da jim je nekaj pomenila ta maša zadušnica in pozornost, ki jo je bila pokojna deležna v domačem kraju, kjer ni pozabljena. Mislim, da ima tu tudi še sorodnike,« pove Glavan in doda, da je podobno zahvalo prejel tudi raški župnik dr. Silvester Fabijan, ki je takrat somaševal.

Amalija krščena na Raki

Cerkev sv. Lovrenca na Raki - ob maši zadušnici Amaliji Knavs so zvonili zvonovi. (Foto: Župnija Raka)

»Sicer je pa čisto slučajno, da sem jaz maševal. Na Raki smo imeli takrat ravno predstavitev birmancev, kar je bilo moje delo, pa je sovpadlo s to spominsko mašno slovesnostjo,« pove Andrej Glavan, ki bo pismo Melanije, ki ga krasi lep grb, seveda shranil. Pove še, da je bila Amalija krščena na Raki, saj je tam živela njena družina.

Amalija Knavs, rojena Ulčnik, se je sicer rodila v pregnanstvu v južni Avstriji, njena družina pa se je kasneje vrnila na Rako, na domačo kmetijo. Tam je kot deklica pomagala staršem pri pobiranju čebule, saj je bil njen oče, Anton Ulčnik, ki je na Rako prišel iz okolice Slovenskih Konjic, prvi, ki je pridelal znamenito raško č’bulo. V Sevnici je kasneje spoznala ljubezen svojega življenja, Viktorja Knavsa, leta 1967 sta se poročila in zaživela v Sevnici. Ko je hčerka Melanija, ki je bila znana manekenka, postala žena mogotca Donalda Trumpa in si tam ustvarila družino, sta leta 2018 tudi zakonca Knavs dobila ameriško državljanstvo in zadnja leta pretežno živela v ZDA. V veliko veselje jima je bil vnuk Barron, s katerim sta se pogovarjala v slovenščini.

Da Amalijinemu možu in hčerki Melaniji domovina Slovenija očitno še vedno veliko pomeni, pa poleg te maše zadušnice v rodnem kraju kaže tudi to, da so osmrtnico za pokojno ženo in mamo naročili in objavili tudi v našem časopisu, v Dolenjskem listu, kjer so obenem napovedali slovo v raški cerkvi.

Besedilo in foto: L. Markelj