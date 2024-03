Kdaj nov most čez Kamenico?

15.3.2024 | 10:40

Mostiček čez Kamenico je neurje hudo poškodovalo leta 2014, leto kasneje so ga zaprli. V metliški občini so se ponudili, da bi ga sami popravili (mostiček je namreč pomemben za lokalno prebivalstvo), pa tega niso smeli storiti. Se bo to s pomočjo obeh držav desetletje pozneje vendarle zgodilo? (Foto: arhiv DL)

Vlada je na včerajšnji seji izdala uredbo o ratifikaciji sporazuma med slovensko in hrvaško vlado o gradnji cestnega mostu čez potok Kamenica med naseljema Božakovo v Sloveniji in Obrež na Hrvaškem. Obstoječi most namreč ne ustreza več tehničnim in infrastrukturnim pogojem, ki so potrebni za varen promet in prehod meje. Že nekaj let je zaprt za promet.

Hrvaška vlada je, kot smo poročali, že januarja sprejela končni predlog zakona o potrditvi omenjenega sporazuma.

Sprememba imena šentjernejskega podjetja

Vlada je včeraj med drugim izdala tudi odločbo, s katero se družbi EDMS, proizvodnja elektronskih komponent iz Šentjerneja, dovoli uporaba besede Slovenija v nameravani spremenjeni firmi družbe, ki se glasi Miba Elektronika Slovenija, proizvodnja elektronskih komponent, oziroma v tujem jeziku Miba Electronics Slovenia.

M. K.