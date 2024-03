Napovedali sobotni protestni shod proti azilnemu centru

14.3.2024 | 12:00

Stavba na mejnem prehodu Obrežje, ki jo država namenja za azilni dom. Na prostoru ob stavbi naj bi po vladnih napovedih posavili po potrebi bivalne kontejnerje. (Foto: M. L.)

Slovenska vas - V odgovor na vladno odločitev za vzpostavitev azilnega centra na Obrežju sta obmejni krajevni skupnosti Jesenice na Dolenjskem in Velika Dolina napovedali za soboto ob 8.30 miren protestni shod na mejnem prehodu Slovenska vas.

»Območje mednarodnega mejnega prehoda Obrežje je območje največjega prometno-tranzitnega koridorja v smeri Evrope in Balkana. Vzpostavitev azilnega centra na območju, ki je že obremenjeno s potniškim in tovornim prometom, je nedopustno. Infrastruktura in objekti, ki so zgrajeni, so za določeno vrsto carinskih in špedicijskih postopkov, ne pa za nastanitvene namene. MMP Obrežje je umeščen v koridorju blagovnega terminala, avto ceste, parkirišč za tovorna vozila in bencinskih servisov,« pravijo organizatorji shoda.

Kot poudarjata predsednik sveta krajevne skupnosti Velika Dolina Fredi Žibert in podpredsednik krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem Slavko Bizjak, je v preteklosti zaradi gradnje mejnega prehoda Obrežje in omenjenih objektov na tem območju država rušila stanovanjske objekte v neposredni bližini, in sicer z utemeljitvijo, da območje ni več primerno za bivanje.

Pred sobotnim protestnim shodom se je na izredni seji sestal brežiški občinski svet, ki je soglasno zavrnil vladno odločitev o vzpostavitvi azilnega centra na Obrežju. Pred to sejo občinskega sveta sta se na skupni izredni seji sestala sveta krajevnih skupnosti Velika Dolina in Jesenice na Dolenjskem in tudi sprejela sklepe, s katerimi odločno nasprotujeta vzpostavitvi azilnega centra na Obrežju.

M. L.

