Azilni dom na današnji izredni občinski seji, na sinočnji krajevni odločno proti

5.3.2024 | 12:40

Fredi Žibert

Slavko Bizjak

Stavba na mejnem prehodu Obrežje, v kateri naj bi bil azilni dom.

Brežice, Jesenice na Dolenjskem - Vlada je na seji 29. februarja sprejela sklep, da za nastanitev vlagateljev namere in prosilcev za mednarodno zaščito na območju bivših mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi odpre izpostavi azilnega doma. Delovali naj bi začasno, največ tri leta. Za nastanitev predvideva objekte v državni lasti. »Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije se je število nedovoljenih vstopov v Slovenijo v lanskem letu bistveno povečalo. Vzrok za prihod in porast nedovoljenih migracij je zunanji in nanj Republika Slovenija nima vpliva. Razlog je v varnostnem stanju širše v regiji, saj se razmere v glavnih državah izvora migracij ne izboljšujejo. Posledično se povečuje tudi število oseb, ki vložijo prošnjo za mednarodno zaščito. Vlada Republike Slovenije usklajuje aktivnosti na tem področju s sosednjimi državami, z Evropsko unijo, kakor tudi z državami iz soseščine (t.i. balkanske poti) ter temu ustrezno prilagaja in koordinira svoje aktivnosti,« je sporočil Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov.

Molan: To je poniževanje občine

Župan občine Brežice Ivan Molan je vladno napoved za vzpostavitev azilnega doma na Obrežju takoj po objavi vladne informacije pospremil z besedami, da občina vladno odločitev jemlje kot poniževanje občine Brežice. »Nesprejemljivo je, da nas nihče ne obvesti o nameri, ampak kar sprejmejo sklep. Še posebej smo ogorčeni, ker naj bi pri nas že gradili registracijski center za migrante z zmogljivostjo skoraj 900 oseb dnevno,« je dejal župan. Kot pravi, so državni predstavniki doslej vedno poudarjali, da registracijski center in azilni dom ne moreta biti skupaj z varnostnega varnostnega vidika, saj gre glede na status za dve različni kategoriji migrantov.

Ivan Molan (arhiv)

»Azilanti imajo pravico, da njihovi otroci lahko hodijo v šolo, pravico do prostega gibanja. Ne predstavljam si, kako bodo živeli na Obrežju, kam bodo šli v trgovino, kam bodo šli njihovi otroci v šolo. Zato je vladna namera popolnoma zgrešena. Kdor je pripravil sklep vlade, se očitno sploh ni pozanimal o lokaciji. In če smo čisto pošteni, v kolikor bodo namestili azilante v našo občini, bodo izjemno nezadovoljni tako azilanti kot domačini, ki bodo to spremljali,« je v odzivu na vladno odločitev dejal brežiški župan Ivan Molan.

KS odločno proti - napovedujejo državljansko nepokorščino, zaporo mejnega prehoda in avtoceste



Sinoči sta se na Jesenicah na Dolenjskem na skupni izredni seji sestala sveta krajevnih skupnosti Jesenice na Dolenjskem in Velika Dolina. Sprejela sta pet sklepov, s katerimi odločno nasprotujeta vladni odločitvi o vzpostavitvi azilnega doma na Obrežju.

Kot sta po seji povedala podpredsednik krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem Slavko Bizjak in predsednik krajevne skupnosti Velika Dolina Fredi Žibert, je predvidena lokacija azilnega doma na Obrežju povsem neustrezna z več vidikov.

Kot poudarjata, azilni dom ne sodi na to območje, ker je mednarodni mejni prehod območje tranzita. Na tem območju tudi ni možna nastanitev in bi bila naselitev tudi nelegalna. Vzpostavitev azilnega doma bi po njunih besedah poslabšala varnost in kakovost življenja na območju bivanja migrantov in na širšem območju krajevnih skupnosti Velika Dolina in Jesenice na Dolenjskem. »Azilnemu domu odločno nasprotujemo in če bo potrebno, bomo uresničili skrajni ukrep, o katerem smo sprejeli sklep na izredni seji, to je državljanska nepokorščina in zapora mejnega prehoda in avtoceste v obe smeri,« je po seji povedal Žibert.

Kot poudarja Slavko Bizjak, je lokacija popolnoma zgrešena zaradi varnostnih razlogov. »Ljudje, ki naj bi bivali v azilnem domu, bi se lahko prosto gibali, a tu nimajo za to možnosti drugje, kot po avtocesti ali po bližnjih poljih. Na tej lokaciji ni trgovine. Je pa veliko kamionov, na stotine dnevno, in te bi migranti lahko izkoriščali za vlome in prevažanje na druge lokacije, kar vse bi z vseh vidikov varnosti bilo nesprejemljivo,« pravi Bizjak.

Kot poudarja, so krajani zelo ogorčeni nad informacijo o tem, kaj namerava storiti vlada, in so se udeležili skupne izredne seje krajevnih skupnosti. »V krajevnih skupnostih, kjer je 2.500 ljudi, bi se poslabšala kakovost bivanja,« pravi podpredsednik v imenu krajanov, ki jih je strah morebitnih prestopkov stanovalcev azilnega doma. Kot pravi, migranti že zdaj posedajo pri avtobusni postaji, potem bi jih lahko bilo še več, in je vprašanje, kaj bi to pomenilo za otroke, ki čakajo na šolski avtobus.

Krajevna skupnost je po podpredsednikovih besedah pripravljena na pobudo krajanov legalno zapreti mejni prehod. »Posnetki iz Pariza in Berlina kažejo, kako tam uresničujejo zahteve. Podobno bi po besedah krajanov, ki smo jih doživeli na naši izredni seji, morali narediti tudi mi tukaj. Zahteva je, da zapremo mejni prehod, če naši sklepi ne bodo uresničeni,« poudarja podpredsednik krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem.

Bizjak pravi, da so v krajevni skupnosti o vladni nameri izvedeli iz medijev, oziroma jih je obvestila občina Brežice. »Vlada na svoji seji ni imela na dnevnem redu točke o azilnem domu na Obrežju. To po našem pomeni, da je bila ta točka dnevnega reda izoblikovana po seji vlade, in da so sklep o tem uvrstili naknadno kot točko seje vlade.« Kot pravi Bizjak, krajevni skupnosti ne pristajata na nikakršna pogajanja in popuščanje pri svojih stališčih. »Nikakor ne. Imamo že slabe izkušnje s temi zadevami. Ko govorijo o neki začasni varianti, v tem primeru za tri leta začasno z možnostjo podaljšanja, potem to v resnici ni začasno. Pogajanja bi bila samo farsa, ki za nas ne pride v poštev. Zahteve naših krajanov, če zahtev vlada ne bo sprejela, bomo podpirali z akcijo nadaljevanja z zapiranjem mejnega prehoda,« pravi Slavko Bizjak.

Danes se bo na izredni seji sestal brežiški občinski svet. Obravnaval bo vladno namero o odprtju začasnega azilnega doma na Obrežju in premestitvi registracijskega centra. Seje se bodo udeležili tudi predstavniki krajevnih skupnosti Jesenice na Dolenjskem in Velika Dolina, na njej pričakujejo tudi predstavnike vlade.

Tekst in foto: M. L.