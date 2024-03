FOTO: Azilni center naletel na popoln lokalni odpor; krajani odločeni zapreti mejni prehod in avtocesto

6.3.2024 | 11:40

Na sejo je prišlo tudi precej prebivalcev krajevnih skupnosti Jesenice na Dolenjskem in Velika Dolina s transparenti.

Policisti so poudarili, da glavnino migrantov, ki nezakonito vstopijo v Slovenijo, primejo na meji ali pa v neposredni bližini meje.

Svetniške skupine so glasovale enotno. Redkokdaj je brežiški občinski svet tako enoten. (Foto: M. L.)

Brežice - Brežiški občinski svet je na včerajšnji izredni seji sprejel pet sklepov, s katerimi nasprotuje vladnemu sklepu o postavitvi začasnega azilnega centra za migrante na mejnem prehodu Obrežje.

Seje so se udeležili tudi direktor Policijske uprave Novo mesto Igor Juršič, vodja Oddelka za državno mejo in tujce na Policijski upravi Novo mesto Bojan Tomc in Marjan Štubljar iz Sektorja mejne policije, zadolžen za registracijski center, ter direktorica Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj s sodelavci. Na sejo je prišlo tudi precej prebivalcev krajevnih skupnosti Jesenice na Dolenjskem in Velika Dolina s transparenti z napisi proti azilnemu centru, med katerimi je bila večina natisnjenih, nekaj pa napisanih ročno.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Velika Dolina Fredi Žibert in podpredsednik sveta krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem Slavko Bizjak sta predstavila sklepe ponedeljkove skupne izredne seje obeh svetov, s katerimi krajevni skupnosti ostro nasprotujeta nameravani postavitvi azilnega centra na Obrežju. Kot uvodničar na seji je v imenu pobudnikov sklica seje, svetniške skupine SDS ter posameznih svetnikov stališča predstavil svetnik in podžupan Aleksander Gajski.

Sklepe je tridesetčlanski občinski svet ob manjkajoči eni svetnici potrdil z osemidvajsetimi glasovi, en svetniški glas pri glasovanju ni bil oddan. Občinski svet je v sklepih zapisal, da »nasprotuje sklepu Vlade o postavitvi začasnega azilnega centra za migrante na področju mejnega prehoda Obrežja oziroma na območju občine Brežice, ki ni strokovno argumentiran in usklajen z lokalno skupnostjo«, »ostro nasprotuje izvajanju vseh aktivnosti, vezanih na migracije brez sodelovanja z občino Brežice in lokalno skupnostjo«; »ocenjuje, da območje občine Brežice ni ustrezno za lokacijo azilnega centra«; »veže izdajo vseh soglasij, vezanih na umestitev novih objektov bodisi za potrebe azilnega centra ali registracijskega centra na obvezno razpravo in soglasje Občinskega sveta«; in da »zahteva od Vlade Republike Slovenije, da posreduje vse informacije in projekcije, iz katerih bo argumentirano, zakaj potrebujemo na območju občine registracijski center zastavljene kapacitete in dodatne izpostave azilnega centra ter kako bo to vplivalo na varnost in življenje občank in občanov.«

V obširni razpravi pred sprejetjem sklepov so svetniki večine svetniških skupin ostro kritizirali vlado, ker je sklep o postavitvi azilnega centra na Obrežju sprejela, ne da bi o pripravah obvestila občino Brežice.

Svetniki so svoj odpor napovedanemu azilnemu centru na Obrežju utemeljevali z vrsto različnih pomislekov. Med drugim so na vlado naslavljali vprašanje, kako bo organizirala za migrante šolanje in zdravstveno oskrbo, vlado so opozarjali, da bi umestitev azilnega doma na Obrežje zmanjšala turistični obisk in tako povzročila gospodarsko škodo v občini Brežice ter da bi postavitev azilnega doma poslabšala varnost domačinov.

Predstavniki policije so v svojih uvodnih nastopih in v odzivu na razprave poudarili, da je policijska uprava lani obravnavala 47.000 ilegalnih prestopov meje. Letos policisti pričakujejo večje število migrantov.

Direktorica Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj je po seji v izjavi rekla, da je vlada sprejela sklep in ga bo uresničila. Kot je po seji dejal župan Ivan Molan, se bo občina ravnala po sklepu, ki ga je sprejel občinski svet.

Ob vladnem vztrajanju pri sklepu, da azilni dom na Obrežju bo, so zdaj oči uprte v krajevni skupnosti Jesenice na Dolenjskem in Velika Dolina, ki sporočata, kot rečeno, da podpirata svoje krajane, ti pa so odločni protestno zapreti mejni prehod in avtocesto.

M. L.

